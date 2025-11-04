Βορίζια: Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη των τριών καταζητούμενων αδελφών - Το παρασκήνιο και η «εμπλοκή άλλων ατόμων»

Παραδόθηκαν στις Αρχές τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για το φονικό στα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της Ασφάλειας Ηρακλείου και του κλιμακίου των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που παραμένουν στην Κρήτη, μέχρι την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης που αιματοκύλισε το χωριό.

Οι αστυνομικοί παράλληλα με τις προσπάθειες εντοπισμού των τριών φυγάδων αδελφών που είχε αίσιο τέλος για την Αστυνομία, προσπαθούν τα τελευταία 24ωρα να εντοπίσουν και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό και μέσω αυτών βεβαίως να ταυτοποιήσουν και τυχόν άλλα πρόσωπα που μπορεί να συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή.

Το χρονικό της παράδοσης των τριών καταζητούμενων

Η Αστυνομία είχε εντοπίσει από τα χαράματα ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου που ανήκε σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων, όπου είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις.

Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση όπου εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου πατέρας και ο 16χρονος γιος του και το ξενοδοχείο τέθηκε υπό επιτήρηση για τη σύλληψη τους ενός φυγά μόλις θα επέστρεφε. Ο εντοπισμός του φυγά έγινε μέσω του στίγματος της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας, ενώ οι προσαχθέντες είναι αντιμέτωποι με πιθανή άσκηση διώξεων για υπόθαλψη.

Οι άλλοι δύο φυγάδες, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.

Το μεσημέρι πλέον της Τρίτης, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους και το μόνο που τους έμενε ήταν να παραδοθούν.

Υπό την πίεση της προσαγωγής των φίλων τους και τη συνεχή πίεση και τις κατ’ οίκον έρευνες σε συγγενείς τους σε όλη την Κρήτη, εν τέλει δέχτηκαν, ζήτησαν από τους αστυνομικούς να σταματήσουν να κάνουν εφόδους και έκλεισαν ραντεβού στις 18:15 σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις.

Εκεί παραδόθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προς εκτέλεση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους.

Κομβικό ρόλο για την παράδοση των τριών φυγάδων έπαιξαν οι ηλικιωμένοι της οικογένειας. Πληροφορίες της ΕΡΤ από το Αστυνομικό Μέγαρο αναφέρουν ότι κανείς από τους τρεις δεν δέχτηκε να πει το παραμικρό στο προανακριτικό κομμάτι. Όλοι είπαν πως θα καταθέσουν όσα γνωρίζουν για το περιστατικό καθώς και για τη δική τους συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο.

Δεν είναι γνωστό αν τα τρία αδέλφια θα απολογηθούν αύριο, Τετάρτη (5/11) ή την Πέμπτη, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο και πού θα απολογηθούν. Μάλιστα αναμένεται εμπλοκή και της στρατιωτικής Δικαιοσύνης, καθώς ένα από τα τρία αδέλφια είναι στρατιώτης και υπηρετεί τη θητεία του.

«Εμπλέκονται και άλλα άτομα»

Σε δηλώσεις του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Λευτέρης Καρτσώνας, έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, λίγη ώρα μετά την παράδοση των τριών αδερφών επισήμανε ότι «πρώτιστο μέλημά μας ήταν η διασφάλιση της ακεραιότητας των εντολέων μας δεδομένου ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο και υπάρχει τεράστιο κοινωνικό βάρος στους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία».

Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις Αρχές.