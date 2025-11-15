Ανετράπη λεωφορείο με 40 επιβάτες στον Βόλο: Δώδεκα γυναίκες τραυματίες - Τα αίτια του ατυχήματος (pics)

Ανατροπή λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο στον Βόλο.

Όπως αναφέρει ο «Ταχυδρόμος», ο οδηγός του λεωφορείου, επιχείρησε απότομο ελιγμό πατώντας φρένο πάνω σε στροφή, προκειμένου να αποφύγει αδέσποτα σκυλιά που πετάχτηκαν στον δρόμο, με αποτέλεσμα, το λεωφορείο να αναποδογυρίσει.

Από την εκτροπή τραυματίστηκαν ελαφρά 12 γυναίκες, οι οποίες πραγματοποιούσαν προσκυνηματική εκδρομή από τη Λάρισα σε μοναστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γυναίκες φέρουν όλες ελαφρά τραύματα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο «Αχιλλοπούλειο» για προληπτικούς λόγους, ενώ πήραν εξιτήριο.

Για το τροχαίο ειδοποίησαν την αστυνομία καλώντας το 112 οι επιβάτες.

Διερχόμενοι από το σημείο, αναγκάστηκαν να σπάσουν το πίσω παρμπρίζ του λεωφορείου προκειμένου να μπορέσουν να βγουν από μέσα οι εγκλωβισμένες επιβάτιδες που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν και έσπευσαν σε βοήθεια.

Η Αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Πηγή φωτογραφιών: taxydromos.gr