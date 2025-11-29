Βιωσιμότητα: Η νέα «πυξίδα» που θα κρίνει τους πρωταγωνιστές του ελληνικού τουρισμού

Σε όλη την Ευρώπη, περίπου το 10% των ξενοδοχείων διαθέτει πιστοποίηση βιωσιμότητας από τρίτο φορέα, αν και τα ποσοστά ποικίλλουν σημαντικά ανά χώρα και ανά μέγεθος ξενοδοχείου. Τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή ξενοδοχεία είναι πιο πιθανό να είναι πιστοποιημένα. Πρόσφατη μελέτη στην Ισπανία έδειξε ότι η πιστοποίηση ήταν πιο συνηθισμένη στα ξενοδοχεία 5 αστέρων (71% πιστοποιημένα) σε σύγκριση με τα 4 αστέρων (61%) και τα 3 αστέρων (41%).

Στην Πορτογαλία 52% των ξενοδοχείων έχει κάποια μορφή πιστοποίησης βιωσιμότητας. Ωστόσο, μόνο το 3% έχει ουσιαστικά πιστοποίηση από εξωτερικό ελεγκτή, ενώ τα υπόλοιπα είχαν πιστοποιηθεί από Online Travel Agencies (OTAs). Η Γαλλία έχει εφαρμόσει νέα νομοθεσία που απαιτεί από όλα τα ξενοδοχεία να αποκτήσουν κρατικά υποστηριζόμενες οικολογικές πιστοποιήσεις έως το 2026, εντούτοις μάλλον αυτό δεν θα υλοποιηθεί εγκαίρως. Η Γαλλία αποτελεί ηγέτη στην Ευρώπη όσον αφορά την υιοθέτηση του σήματος Green Key με περίπου 2.428 εγκαταστάσεις με την πιστοποίηση αυτή.

Τα κριτήρια βιωσιμότητας αν και σε πολλούς ακούγονται ως απλά ένας τεχνικός όρος είναι στην ουσία κάτι πολύ πιο βαθύ. Είναι η νέα «πυξίδα» που καθορίζει ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν στην Ευρώπη του αύριο.

Στην Ελληνική πραγματικότητα μόλις το 10% των ελληνικών ξενοδοχείων διαθέτει κάποιο είδος πιστοποίησης βιωσιμότητας.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στα εποχικά ξενοδοχεία (14,2%) σε σύγκριση με τα ξενοδοχεία που λειτουργούν όλο τον χρόνο (9,3%).

Ωστόσο, το ποσοστό των ξενοδοχείων που υιοθετούν πρακτικές βιωσιμότητας, χωρίς απαραίτητα να έχουν πιστοποίηση, είναι σημαντικά υψηλότερο. Για παράδειγμα:

76% των ξενοδοχείων στην ηπειρωτική Ελλάδα και 80 % στα νησιά εφαρμόζουν ή σκοπεύουν να εφαρμόσουν πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

96% χρησιμοποιούν λαμπτήρες LED χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

65% των 5άστερων ξενοδοχείων προσφέρουν σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Οι πιο γνωστές πιστοποιήσεις βιωσιμότητας στον ελληνικό τουρισμό περιλαμβάνουν την Green Key, την Travelife, την Blue Flag, καθώς και τα πρότυπα ISO για το περιβάλλον και την ενέργεια.

Στην Ελλάδα όμως που ουσιαστικά ο τουρισμός είναι στις περισσότερες περιπτώσεις « οικογενειακή υπόθεση» η μετάβαση πρέπει να στηριχθεί σε τρία πράγματα:

απλουστευμένα πρότυπα για μικρές επιχειρήσεις,

ψηφιακά εργαλεία που να κάνουν τη μέτρηση εύκολη,

και - το πιο σημαντικό - συνεργασία.

* Ο Μερεκούλιας Παναγιώτης είναι Managing Partner της εταιρείας Ορκωτών Εκτιμητών VALUES, a member of EVA. Πολιτικός Μηχανικός MRECM, Πιστοποιημένος Εκτιμητής MRICS.