Βιολάντα: Στο υπέδαφος η διαρροή προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διαρροή που εντοπίστηκε από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν ήταν στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά στο υπέδαφος.

Το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.



Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου τους τελευταίους μήνες και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο στελέχη της εταιρείας

Παράλληλα, συνελήφθη την Τρίτη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν και σε ακόμη δύο συλλήψεις στελεχών της εταιρείας.

Τι λέει η εταιρεία για τις συλλήψεις

Από την πλευρά της η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση για τις συλλήψεις υποστηρίζοντας ότι έγιναν βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, με την ίδια να υποστηρίζει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. τονίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος».

Υπ. Ανάπτυξης για «Βιολάντα»: Αρμόδια για την αδειοδότηση η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και ελέγχου του εργοστασίου «Βιολάντα» παρέχει, με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, επισημαίνοντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή για τη συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα, είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι «η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου».

«Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών Αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφορικά με την αδειοδότηση του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, επισημαίνει ότι με βάση τις διατάξεις του ν. 3982/2011 αδειοδοτούσα αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν.

Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Οι υπόλοιποι της νυχτερινής βάρδιας βγήκαν από την ίδια έξοδο που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Πάνω από 1.000 βαθμοί Κελσίου στο εργοστάσιο εξαιτίας της φωτιάς

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών, είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό σενάριο της «βίαιης έκρηξης» είναι να υπήρξε διαρροή προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε και με τη βοήθεια σπινθήρα να προκλήθηκε η έκρηξη.

Η φωτιά ακολούθησε ως συνέπεια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, με βασικό γιατί δεν ανιχνεύτηκε το αέριο, αν υπήρχαν τέτοιοι ανιχνευτές στο χώρο και εν λειτουργία, πότε ελέγχθηκε η επάρκεια των συστημάτων.

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για την τραγωδία στη Βιολάντα

Την κήρυξη τριήμερου πένθους στη Θεσσαλία για τα πέντε θύματα της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους οι σημαίες στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας.

Αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα παραστεί στις εξόδιους ακολουθίες, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων, στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Νέα ανακοίνωση της «Βιολάντα»: Πέντε οικογένειες θρηνούν - Μηνιαία οικονομική στήριξη και ψυχολογική βοήθεια

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενές της, με τη διοίκηση να εκφράζει δημόσια τη θλίψη της για την απώλεια.

Όπως αναφέρεται σε νέα ανακοίνωση της Τρίτης, «πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους», ενώ η εταιρεία τονίζει ότι «αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία».

Με «απόλυτο σεβασμό» προς τις οικογένειες των θυμάτων, η διοίκηση της εταιρείας ανακοινώνει σειρά πρωτοβουλιών οικονομικής ενίσχυσης, πέραν των αποζημιώσεων που προβλέπονται για τους νόμιμους δικαιούχους.

Η βιομηχανία ανακοινώνει επίσης τη λειτουργία γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων. Η υποστήριξη θα απευθύνεται τόσο στις οικογένειες των θυμάτων όσο και στο σύνολο των εργαζομένων, που, όπως σημειώνεται, «βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας».