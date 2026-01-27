Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και δύο στελέχη της εταιρείας

Συνελήφθη την Τρίτη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν και σε ακόμη δύο συλλήψεις στελεχών της εταιρείας.

Στο επίκεντρο των ερευνών η διαρροή αερίου - Αναφορές για οσμή γκαζιού στο εργοστάσιο, τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φονική έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. «Εκείνη τη στιγμή άκουσα έναν τεράστιο θόρυβο. Κοίταξα και είδα μια τεράστια φλόγα», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα pic.twitter.com/O0D8b29rCh — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) January 26, 2026

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, παράλληλα με τις έρευνες των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε σε υπόγειο χώρο 300 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη. Την ίδια ώρα, αναφορές κάνουν λόγο για οσμή γκαζιού που είχε παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δεξαμενές προπανίου που τροφοδοτούσαν τους φούρνους της μονάδας βρέθηκαν άθικτες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο διαρροής προπανίου στο εσωτερικό δίκτυο διανομής.

«Η έκρηξη από προπάνιο και βουτάνιο, δηλαδή από υγραέριο, είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Είναι η πιο συχνή αιτία εκρήξεων σε βιομηχανίες τροφίμων λόγω της χρήσης υγραερίου», επισήμανε ο καθηγητής Χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, το μείγμα προπανίου-βουτανίου ενδέχεται να συσσωρεύτηκε στον υπόγειο χώρο, οδηγώντας στη μοιραία ανάφλεξη. «Το προπάνιο είναι βαρύτερο από τον αέρα και μπορεί να λιμνάσει χαμηλά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη αν έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες» ανέφερε ο καθ. Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν οποιαδήποτε πληροφορία. «Είναι εν μέρει σωστό ότι αέρια όπως το προπάνιο είναι από τη φύση τους άοσμα. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας προστίθενται συνήθως ουσίες με έντονη οσμή, ώστε μια διαρροή να γίνεται άμεσα αντιληπτή», διευκρίνισε ο αντιπύραρχος Δημήτρης Λιότσος.

Παράλληλα, κλιμάκια της Πυροσβεστικής λαμβάνουν καταθέσεις από τον τεχνικό ασφαλείας καθώς και από τους επτά διασωθέντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τύχη στον προαύλιο χώρο της επιχείρησης.

Οι επιστήμονες εξετάζουν σοβαρά και το ενδεχόμενο δευτερογενούς έκρηξης από τη σκόνη αλεύρων που υπήρχε στον χώρο. «Μπορεί να υπήρξε δευτερογενής έκρηξη. Ξεκίνησε από το προπάνιο, αλλά στη συνέχεια η καύση της σκόνης ενδέχεται να ενίσχυσε και να μεγέθυνε την έκρηξη», τόνισε ο Ν. Θωμαΐδης.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης δεσμεύτηκε ότι η έρευνα θα ολοκληρωθεί σε βάθος. «Θα διερευνηθεί μέχρι τέλους. Είναι κρίσιμο από την πρώτη στιγμή να διασφαλιστεί ο χώρος, ώστε να μη χαθούν σημαντικά στοιχεία», δήλωσε.

«Δεν υπήρχε κανένα άλλο εύφλεκτο υλικό στο σημείο της έκρηξης»

Ο επικεφαλής της ασφάλειας της επιχείρησης Βιολάντα, μηχανολόγος μηχανικός από τα Τρίκαλα και συνεργαζόμενος με την εταιρεία, έχει ολοκληρώσει την κατάθεσή του. «Τα σχέδια της επιχείρησης βρίσκονται στα χέρια των ιδιοκτητών. Δεν υπήρχε κανένα άλλο εύφλεκτο υλικό στο σημείο που προκάλεσε την έκρηξη και τη φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν αν υπήρχε ενεργό σύστημα ενημέρωσης για τον υπεύθυνο της εταιρείας ή αν έλαβε ειδοποίηση για τυχόν διαρροή ή έκρηξη. Δεν αποκλείεται επίσης να προκλήθηκε η έκρηξη από σπίθα σε διακόπτη ή μηχάνημα, που ενδεχομένως προκάλεσε σπινθήρα σε σωλήνες κάτω από τον φούρνο, ακόμη και χωρίς διαρροή υγραερίου ή με το υγραέριο να υπερθερμαίνεται. Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι της Πυροσβεστικής: «Οι σωλήνες φαίνεται να είναι το σημείο που προκάλεσε την έκρηξη, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα».

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη καταθέσει τρεις διασωθέντες, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι προσέρχονται αυτοβούλως μετά από κλήση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Θεσσαλίας. «Δεν είναι ύποπτοι. Δίνουν τη δική τους εκδοχή για την κατάσταση που επικρατούσε στο εργοστάσιο», σημειώνεται.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, όλα λειτουργούσαν κανονικά στην επιχείρηση πριν την έκρηξη. Οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής συνεχίζονται εντατικά, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Υπ. Ανάπτυξης για «Βιολάντα»: Αρμόδια για την αδειοδότηση η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και ελέγχου του εργοστασίου «Βιολάντα» παρέχει, με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, επισημαίνοντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή για τη συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα, είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι «η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου».

«Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών Αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφορικά με την αδειοδότηση του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, επισημαίνει ότι με βάση τις διατάξεις του ν. 3982/2011 αδειοδοτούσα αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν.

Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Οι υπόλοιποι της νυχτερινής βάρδιας βγήκαν από την ίδια έξοδο που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Πάνω από 1.000 βαθμοί Κελσίου στο εργοστάσιο εξαιτίας της φωτιάς

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών, είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό σενάριο της «βίαιης έκρηξης» είναι να υπήρξε διαρροή προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε και με τη βοήθεια σπινθήρα να προκλήθηκε η έκρηξη.

Η φωτιά ακολούθησε ως συνέπεια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, με βασικό γιατί δεν ανιχνεύτηκε το αέριο, αν υπήρχαν τέτοιοι ανιχνευτές στο χώρο και εν λειτουργία, πότε ελέγχθηκε η επάρκεια των συστημάτων.

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για την τραγωδία στη Βιολάντα

Την κήρυξη τριήμερου πένθους στη Θεσσαλία για τα πέντε θύματα της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους οι σημαίες στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας.

Αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα παραστεί στις εξόδιους ακολουθίες, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων, στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Νέα ανακοίνωση της «Βιολάντα»: Πέντε οικογένειες θρηνούν - Μηνιαία οικονομική στήριξη και ψυχολογική βοήθεια

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενές της, με τη διοίκηση να εκφράζει δημόσια τη θλίψη της για την απώλεια.

Όπως αναφέρεται σε νέα ανακοίνωση της Τρίτης, «πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους», ενώ η εταιρεία τονίζει ότι «αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία».

Με «απόλυτο σεβασμό» προς τις οικογένειες των θυμάτων, η διοίκηση της εταιρείας ανακοινώνει σειρά πρωτοβουλιών οικονομικής ενίσχυσης, πέραν των αποζημιώσεων που προβλέπονται για τους νόμιμους δικαιούχους.

Η βιομηχανία ανακοινώνει επίσης τη λειτουργία γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων. Η υποστήριξη θα απευθύνεται τόσο στις οικογένειες των θυμάτων όσο και στο σύνολο των εργαζομένων, που, όπως σημειώνεται, «βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας».