«Βιολάντα»: Απολογείται αύριο ο ιδιοκτήτης - Σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Προθεσμία να απολογηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης έλαβε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», την ίδια ώρα που δεύτερο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα σφραγίστηκε και ένα τρίτο έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών για τυχόν παραλείψεις και παραβάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δικηγόροι ζήτησαν την προθεσμία έστω μια ημέρας ώστε να προετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Στόχος σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να μεταθέσουν την ευθύνη στους υπογράφοντες τοπογραφικών διαγραμμάτων και όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή.

Στο μεταξύ έκλεισε το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στη Φαρκαδόνα (12o χλμ E.O. Τρικάλων-Λάρισας) καθώς εντοπίστηκε ύποπτη διαρροή στις δεξαμενές με την υπόθεση να αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το πρωί της Πέμπτης, στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν κατατεθεί. Έτσι, αργά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η επιχείρηση φέρεται να άνοιξε ένα σκάμμα μπροστά εκεί εκεί που βρίσκονται οι δεξαμενές. Το γεγονός καταγγέλθηκε από πολίτη στην αστυνομία.

Καταγγελίες εργαζομένων

Σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων για την αποπνικτική ατμόσφαιρα από την έντονη δυσοσμία έρχονται στο φως, για το εργοστάσιο των Τρικάλων.

Όπως αναφέρουν, το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.

Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από το προηγούμενο διάστημα από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου. Υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.