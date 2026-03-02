Αθ. Δαβάκης: Tο 88% όσων έλαβαν αναβολή στράτευσης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας δεν υπηρέτησαν κανονικά τη θητεία τους

Η αναβολή της στράτευσης για τον λόγο της ιατρικής ειδικότητας λειτούργησε στο παρελθόν ως μονοπάτι διεξόδου για τη μη ουσιαστική εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης, είναι η διαπίστωση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που για τον λόγο αυτό και πριν από λίγο καιρό εισηγήθηκε νομοθετική διάταξη που περιορίζει το ηλικιακό όριο αναβολής για τους εκπαιδευόμενους γιατρούς στα 27 έτη από τα 33 έτη που ίσχυε.

Τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης δείχνουν ότι «κατά την περίοδο 2021-2024, το 88% όσων έλαβαν αναβολή για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας δεν υπηρέτησαν κανονικά τη θητεία τους. Το 47% εξαγόρασε τη θητεία, έφτασε στο ηλικιακό όριο εξαγοράς της θητείας και το 41% κατέστη ανυπότακτο».

Με άλλα λόγια, σημείωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, «η αναβολή για ειδικότητα λειτουργούσε στην πράξη ως ένα μονοπάτι διεξόδου για τη μη ουσιαστική εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης, όπως όλα τα Ελληνόπουλα οφείλουν να κάνουν».

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, ζήτησε επαναφορά της αναβολής για τη στρατιωτική θητεία των εκπαιδευόμενων γιατρών, φοίτηση και ειδικότητα μαζί, στην ηλικία των 33 ετών, για όλους, καλώντας την κυβέρνηση να αναλογιστεί την πραγματικότητα των αναγκαίων χρόνων φοίτησης τόσο στις ιατρικές σχολές όσο και για την απόκτηση της ειδικότητας. «Ο γιατρός ο ειδικευόμενος, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διακόψει τον χρόνο ειδίκευσής του ή να την κάνει μετά τη θητεία του στον Στρατό με διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας περίπου κατά δύο χρόνια στην ουσία, με βάση τη νέα ρύθμιση», είπε ο κ. Λαμπρούλης.

«Με το ισχύον πλαίσιο η αναβολή για την ολοκλήρωση του πτυχίου ιατρικής εξακολουθεί να χορηγείται στο 27ο έτος. Συνεπώς, διασφαλίζεται σε αυτήν τη φάση πλήρως η βασική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εκείνο που καταργήθηκε είναι η η αυτοτελής αναβολή για την ειδικότητα», είπε ο κ. Δαβάκης, ο οποίος, ωστόσο, διευκρίνισε ότι «οι αναβολές για λόγους ειδικότητας που ελήφθησαν έως τις 9 Ιανουαρίου του ‘26 δεν θίγονται επ' ουδενί», γιατί ισχύουν μεταβατικές διατάξεις. «Για όσους τοποθετούνται για ειδικότητα και αδυνατούν να αναλάβουν υπηρεσία για ειδικότητα λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων υπάρχει ρητή πρόβλεψη στην από 11 Ιουλίου 2024 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, με την οποία δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης της τοποθέτησης σε ειδικότητα και επανατοποθέτησής τους μόλις εκπληρώσουν τη στρατιωτική θητεία. Άρα δεν πρόκειται για οριστική διακοπή της επαγγελματικής πορείας, αλλά για μία χρονική μετάθεση αυτής της πορείας», διευκρίνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Ακούστηκε ότι η εκπαίδευση του γιατρού αποτελεί ενιαία διαδικασία που δεν πρέπει να διακόπτεται. Εντάξει, καλό το επιχείρημα, όμως η στρατιωτική θητεία είναι μια συνταγματική υποχρέωση και για εσάς και για εμένα και για όλους όσοι υποχρεούνται να την εκπληρώσουν, πέραν των περιπτώσεων που υπάρχουν νόμιμοι λόγοι. Δεν μπορεί να εξαρτάται από τον επαγγελματικό προγραμματισμό μιας κατηγορίας πολιτών υπό την έννοια της δυσχέρανσης, γιατί δεν υπάρχει δυσχέρανση»,είπε επίσης ο κ. Δαβάκης.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κλήθηκε από την αναξάρτητη βουλευτή Ελένη Καραγεωργοπούλου να απαντήσει και για το καθεστώς αναβολής για τους ψυχικά νοσούντες, όπως αυτό αναμορφώθηκε στο πλαίσιο του νόμου για τη Μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.

«Σε κάθε εκατό οπλίτες που καλούνται για κατάταξη, οι είκοσι πέντε παίρνουν αναβολή για λόγους υγείας. Από αυτούς τους είκοσι πέντε, οι δέκα οκτώ είναι για ψυχικές παθήσεις, ενώ μόνο οι επτά είναι για άλλα παθολογικά αίτια. Με άλλα λόγια, το 80% των αναβολών για λόγους υγείας, αφορούν σε λόγους ψυχικής υγείας, σε ένα ποσοστό δυσανάλογα υψηλό. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η πολιτεία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είχε δύο υποχρεώσεις: Πρώτον, να προστατεύσει ουσιαστικά όσους πραγματικά πάσχουν, ψυχικά ασθενείς και δεύτερον, να διασφαλίσει μία αντικειμενικότητα και μία αξιοπιστία στην όλη διαδικασία», είπε ο κ. Δαβάκης.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι η συνολική διάρκεια αναβολών για ψυχικά νοσήματα μπορεί να φτάσει έως πέντε χρόνια. Για μη ψυχικά νοσήματα, το ανώτατο όριο είναι δύο χρόνια. «Αυτό δεν αποτελεί δυσμενή διάκριση, είναι αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των ψυχικών παθήσεων, οι οποίες συχνά απαιτούν παρακολούθηση σε ένα συγκεκριμένο βάθος χρόνου», είπε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και υπενθύμισε ότι έχει θεσπιστεί δυνατότητα εξέτασης, πριν από την κατάταξη, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Επιπλέον, άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω, καθώς και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στο ίδιο ποσοστό, απαλλάσσονται αυτοδικαίως με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών. Ο κ. Δαβάκης είπε πως όσοι είχαν λάβει αναβολές έως 9 Ιανουαρίου του 2026, συνεχίζουν να είναι σε ισχύ οι αναβολές τους. Από 10 Ιανουαρίου του 2026, εφαρμόζεται το νέο πλαίσιο για την κρίση της ικανότητας ή μη.

«Η λειτουργία των νέων επιτροπών προβλέφθηκε με τετράμηνο μεταβατικό χρόνο οργανωτικής προσαρμογής και δεν υπάρχει καμία αναδρομική ανατροπή δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει αιφνιδιασμός. Υπάρχει μία σαφής γραμμή μετάβασης -ήπιας μετάβασης- όλων εκείνων οι οποίοι με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προσήρχοντο για να εκπληρώσουν τη θητεία τους», σημείωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.