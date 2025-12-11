Κλειστό το Γυμνάσιο Κρανιδίου μετά από συμπτώματα ιογενούς γαστρεντερίτιδας σε 30 μαθητές

Κλειστό είναι σήμερα, Πέμπτη, το Γυμνάσιο στο Κρανίδι καθώς τουλάχιστον 30 μαθητές εμφάνισαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε πως ενημερώθηκε πως αρκετοί μαθητές εμφάνισαν συμπτώματα όπως πόνος στο στομάχι, εμετούς, διάρροια και πυρετό και κάποια πήγαν για προληπτικούς λόγους και στο νοσοκομείο.

«Αποφασίσαμε να κλείσει προληπτικά το σχολείο σήμερα, ίσως και αύριο καθώς η πιθανότητα είναι να είναι ιογενής γαστρεντερίτιδα», σημείωσε ο δήμαρχος και υπογράμμισε πως σήμερα θα γίνει απολύμανση στο σχολείο σε μια προσπάθεια να σπάσει ο κύκλος της μετάδοσης.

Το Κέντρο Υγείας της περιοχής ενημέρωσε αμέσως τον ΕΟΔΥ για τα κρούσματα και κλιμάκιο αναμένεται να πάει σήμερα στην περιοχή.