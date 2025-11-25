Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος: Απαιτητική η φετινή αντιπυρική περίοδος - Μέχρι τον Μάιο του 2026 θα έχουν παραδοθεί επιπλέον μέσα και υλικά

Για μια ιδιαίτερα απαιτητική φετινή αντιπυρική περίοδο, τόσο για την Ελλάδα όσο και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έκανε λόγο, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρος Βάγιας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου του 2025.

Όπως είπε, βασικός στόχος τους κατά την αντιπυρική περίοδο του 2025 «ήταν να κερδίσουμε όσο πιο δυνατό περισσότερες μάχες στον πόλεμο με τις δασικές πυρκαγιές». Αναλύοντας τους πυλώνες της προσέγγισης τους, ο κ. Βάγιας τόνισε ότι στηρίχτηκε στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού πλούτου της χώρας, την ταχεία καταστολή των εστιών και τη διατήρηση κρίσιμων υποδομών.

Στη συνέχεια ο κ. Βάγιας ανέλυσε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ενώ επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου και ιδιαίτερα από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου «υπήρξε κόκκινος συναγερμός και υψηλός δείκτης επικινδυνότητας διαδοχικά σε πολλές περιοχές της επικράτειας».

Ειδικότερα, ο κ. Βάγιας έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι στις περιοχές με υψηλούς δείκτες φέτος εντάχθηκαν και περιφέρειες που, όπως είπε, κατά το παρελθόν δεν τους απασχολούσαν ιδιαίτερα όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, όπως ανέφερε, είναι αυτό της Ηπείρου όπου φέτος «υπήρξαν εννέα μέρες με πολύ υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς 4 έναντι καμιάς το 2024».

«Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο κινηθήκαμε και διαχειριστήκαμε μεγάλες και δύσκολες πυρκαγιές σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ανατολικό Αιγαίο ενώ ταυτόχρονα διαχειριζόμασταν άλλες μικρότερες μεν αλλά υψηλές σε αριθμό στη λοιπή Ελλάδα αλλά και το σύνολο των αστικών συμβάντων και παροχών βοηθείας ανά την επικράτεια. Ο συναγερμός επίπεδου 5 και ο πολύ υψηλός κίνδυνος, δείκτης 4, για συνεχείς μέρες κατά το μήνα Αύγουστο συνέπεσε με ταυτόχρονες ενάρξεις σε Αχαία, Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρο, Ιόνιο και Χίο», σημείωσε και υπογράμμισε ότι «η προετοιμασία, η χρήση τεχνολογίας, η συνέπεια στην εφαρμογή του δόγματος και η συλλογική προσπάθεια οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας κατατάσσει στις εξαιρέσεις των ευρωπαϊκών χωρών με καμένες εκτάσεις, κατά 5% κάτω από το μέσο όρο της χώρας μας, κατά την τελευταία εικοσαετία, σε ένα καλοκαίρι το οποίο σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο ήταν το τρίτο θερμότερο από το 1960».

Ο κ. Βάγιας αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών και στη συνδρομή χωρών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας όπως και αντίστοιχα την ανταπόκριση της Ελλάδας όπου της ζητήθηκε. Σημείωσε δε ότι η Ελλάδα, «φέτος παρ' όλες τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες αλλά και τις δύσκολες πυρκαγιές που αντιμετώπισε, έκανε τη μικρότερη ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ συνέχισε να συνδράμει το Μηχανισμό».

Στη συνέχεια μίλησε για το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ και την επιχειρησιακή ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος παρουσιάζοντας τις παραδόσεις μέσων και εξοπλισμού που έχουν υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Με παρακαταθήκη τα διδάγματα και της φετινής αντιπυρικής καθώς και με την σταδιακή ενσωμάτωση και ένταξη στο Μηχανισμό μέσων που προμηθευόμαστε μέσω του Προγράμματος ΑΙΓΙΣ και τις επικείμενες προσλήψεις έχουμε κάθε λόγο να θεωρούμε ότι την επόμενη αντιπυρική περίοδο το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένο επιχειρησιακά τόσο σε εξοπλισμό και μέσα, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί μέσα και εξοπλισμός αξίας άνω των 55 εκατομμυρίων εκ των οποίων των 90% μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ προσέθεσε ότι έως τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα θα έχουν παραδοθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα επιπλέον μέσα και υλικά που αγγίζουν τα 255 εκατομμύρια ευρώ κυρίως μέσω ευρωπαϊκών πόρων και σχεδόν στο σύνολό τους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι παραδόσεις αφορούν νέα εναέρια και επίγεια μέσα, συστήματα επιτήρησης, εξοπλισμό ατομικής προστασίας, οχήματα, υποδομές αερομεταφερόμενων μονάδων και σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία, που ενισχύουν σημαντικά την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα του Σώματος.

Περαιτέρω, όπως είπε, έως το τέλος του 2026 αναμένεται η ολοκλήρωση έργου με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ για την εγκατάσταση ενός πανελλαδικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος έγκαιρου εντοπισμού φωτιάς και προειδοποίησης σε 21 αρχαιολογικούς χώρους και NATURA.

Παράλληλα αναφέρθηκε εκτενώς στην ενίσχυση του δυναμικού του ΠΣ και στις προσλήψεις προσωπικού ενώ μίλησε για «επαύξηση του αριθμού των μη επανδρωμένων συστημάτων, με σκοπό την καλύτερη κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών, αναθεώρηση των επιχειρησιακών τοπικών σχεδίων με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα, συνεχείς εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις στελεχών με τη χρήση προσομοιωτών οδήγησης και εξομοιωτών πυρκαγιάς» προμήθειες που, όπως είπε, χρηματοδοτούνται και αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «και θα συμβάλλουν στην αρτιότερη εκπαίδευση των στελεχών μας».

Καταλήγοντας διαβεβαίωσε ότι το σύνολο του προσωπικού καθώς και όλα τα διαθέσιμα μέσα, «αξιοποιούνται και θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται στο έπακρον, ώστε το πυροσβεστικό σώμα να ανταποκρίνεται με οργάνωση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών».