Άρειος Πάγος: Τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται κατά την είσοδο στα ανακριτικά γραφεία

Η παράδοση των συσκευών κινητής τηλεφωνίας κατά την είσοδο στον χώρο των γραφείων της ανάκρισης, στον Άρειο Πάγο, είναι γενικό μέτρο και αποσκοπεί στην προστασία της μυστικότητας της ανακριτικής διαδικασίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιοριστικό αυτό μέτρο αφορά τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και τους γραμματείς που έχουν δικαίωμα παρουσίας στον χώρο, όσους έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα και του κατηγορούμενου, καθώς και τους συνηγόρους που έχουν σχέση με την υπόθεση.

Αφορμή για τη διευκρινιστική αυτή ανακοίνωση του Αρείου Πάγου απετέλεσε διαβίβαση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών αναφοράς συνηγόρου επειδή του ζητήθηκε να αφήσει το κινητό τηλέφωνό του στην είσοδο του ανακριτικού γραφείου.

Το κείμενο της ανακοίνωσης του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

«Οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και οι βασικές αρχές της δίκαιης δίκης, υποχρεώνουν τις δικαστικές αρχές, όχι απλώς να τηρούν, αλλά και να περιφρουρούν τη μυστικότητα της ανάκρισης.

Για το λόγο αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο να εφαρμόζονται γενικά και, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, ειδικά μέτρα προς υποστήριξη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που οπωσδήποτε ενδιαφέρει κάθε πολίτη.

Ο Άρειος Πάγος, ως αρμόδιο Δικαστήριο για τις υποθέσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος 1975, λαμβάνει για κάθε στάδιο της διαδικασίας τα, κατά περίπτωση και εντός των ορίων της αρμοδιότητας του, προσφορότερα μέτρα για την διεξαγωγή της ανακριτικής διαδικασίας και οπωσδήποτε τα απαιτούμενα για την προστασία της μυστικότητας της.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παράδοση των συσκευών κινητής τηλεφωνίας κατά την είσοδο στον χώρο των γραφείων της ανάκρισης. Το μέτρο αυτό αφορά τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς και τους Γραμματείς που έχουν δικαίωμα παρουσίας στο χώρο, όσους έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα και του κατηγορούμενου, καθώς και τους Συνηγόρους που έχουν σχέση με την υπόθεση. Τονίζουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο, όπως και κάθε αντίστοιχο, αφορά άπαντες, ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους, εφαρμόζεται απαρέγκλιτα, οπωσδήποτε δεν έχει σκοπό να στοχοποιήσει οποιονδήποτε και αποβλέπει στην προστασία όλων και ιδίως του κύρους της διαδικασίας».