Απολογείται σήμερα ο σμήναρχος που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας

Απολογείται σήμερα στο Αεροδικείο Αθηνών, ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται ότι λειτούργησε ως κατάσκοπος, διαρρέοντας στην Κίνα, έναντι αμοιβής, διαβαθμισμένες πληροφορίες. Την ίδια ώρα, η έρευνα της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και ειδικών στο ηλεκτρονικό έγκλημα συνεχίζεται, καθώς αναζητούνται οι σύνδεσμοι του σμηνάρχου και πιθανοί συνεργοί του.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, για αδιάσειστα στοιχεία κατά του 50χρονου σμηνάρχου κάνουν λόγο ΕΥΠ και στρατιωτικές πηγές, με ένα ιδιαίτερα δεμένο κατηγορητήριο, το οποίο είναι αποτέλεσμα πολύμηνης συλλογής πληροφοριών, αλλά και ηλεκτρονικών ιχνών που ακόμη ανακτούν οι ειδικοί ερευνητές.

Στα κρατητήρια της Αερονομίας στον Καρέα, ο 54χρονος σμήναρχος ετοίμασε την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επαναλάβει όσα είπε προανακριτικά, όταν και αποδέχτηκε την ενοχή του για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και κατονόμασε τον Κινέζο σύνδεσμό του. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ.

Πουλούσε τις απόρρητες πληροφορίες στο Πεκίνο

Από το μυστικό τηλέφωνο στο οποίο ήταν εγκατεστημένο κρυπτογραφημένο λογισμικό, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούσε την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των ενόπλων δυνάμεων στον Κινέζο σύνδεσμό του. Φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και με κρυπτογραφημένο λογισμικό έστελνε τα ντοκουμέντα στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε κατάσκοπος, προδίδοντας μυστικά της χώρας του, βάσει του κατηγορητηρίου για τα χρήματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αξιωματικός έχει αποδεχθεί την κατασκοπεία, έχει περιγράψει πώς γνώρισε τον Κινέζο πράκτορα, έχει μιλήσει για τα ραντεβού στην Αθήνα και έχει ανακαλύψει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Ψηλά στην πυραμίδα των κατασκόπων η μυστηριώδης γυναίκα

Ο άνθρωπος «σκιά» που όπως αναφέρει η ΕΡΤ κινεί τα νήματα στο κατασκοπευτικό θρίλερ που εξελίσσεται, είναι γυναίκα και μάλιστα για τους στρατιωτικούς που χειρίζονται την υπόθεση θεωρείται ένας εκ των πλέον βασικών συνδέσμων του 54χρονου με τον Κινέζο τροφοδότη.

Η γυναίκα αυτή φέρεται να είναι ψηλά στην κατασκοπευτική πυραμίδα και ίσως έχει ιδιαίτερη αξία για την Κίνα, πολύ μεγαλύτερη από τον 54χρονο αξιωματικό. Ήταν παρούσα σε συναντήσεις του σμηνάρχου στην Αθήνα με την πηγή του από την Κίνα, γεγονός που απαθανατίζει σε υλικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε απόστρατους που είχαν σχέση με την Κίνα εστιάζεται η έρευνα

Η έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας εστιάζει στους απόστρατους που έχουν σχέση εργασίας με την Κίνα και διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με παρόμοιους συνδέσμους σαν αυτόν που επικοινωνούσε αξιωματικός της Αεροπορίας.

Παράλληλα, κατηγοριοποιούν ανά διαβάθμιση τις πληροφορίες που έχει στείλει ο 54χρονος στον Κινέζο σύνδεσμό του που είχε παρουσιαστεί ως επιχειρηματίας από τη χώρα του μεταξιού.

«Στίβεν» το όνομα του Κινέζου πράκτορα

Σύμφωνα με την κατάθεση του σμηνάρχου, ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε και αποτελούσε τον σύνδεσμό του χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», αν και οι επιτελείς της ΕΥΠ διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για ένα επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Η συνεργασία τους, η οποία περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο, καθώς και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ξεκίνησε το 2025 με μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά. Αρχικά, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Ωστόσο, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και, αφού κερδήθηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο κατηγορούμενος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο. Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 με 300 ευρώ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.