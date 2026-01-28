Τραγωδία στη «Βιολάντα»

Το θέμα της διαφυγής προπάνιου, αλλά και οι λόγοι που δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα το πρόβλημα, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών προκάλεσε την έκρηξη και πυρκαγιά, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο των πέντε γυναικών στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, αποτελεί το κύριο αντικείμενο της προανάκρισης που διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον καταμερισμό των ευθυνών προς όλες τις κατευθύνσεις, για παραλήψεις ή ελλείψεις στο θέμα της ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η διαφυγή προπάνιου εντοπίστηκε, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σε υπογειοποιημένο σωλήνα που μεταφέρει προπάνιο από τη δεξαμενή που βρίσκεται στο προαύλιο του εργοστασίου.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, παρουσία εισαγγελέα που παρακολουθεί τις έρευνες, έσκαψαν χτες το βράδυ κατά μήκος του σωλήνα, ο οποίος περνάει κάτω από υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, σε ένα τμήμα από την έξω πλευρά του κτιρίου και διαπίστωσαν ότι το χώμα είναι νωπό, λόγω της διαρροής του αερίου.

Με δεδομένο ότι είχαν γίνει αναφορές εδώ και πολύ καιρό, ότι μύριζε έντονα αέριο, εκείνο που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές είναι αν και γιατί δεν υπήρχαν αισθητήρες, γιατί δεν είχαν ελεγχθεί οι αναφορές και δεν έγινε έγκαιρα κάτι και αν στον τομέα της ασφάλειας γενικότερα είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε, προκειμένου να επιμεριστούν οι ευθύνες, προς κάθε κατεύθυνση.

Στην αρμόδια εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δυο στελέχη της «Βιολάντα»

Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων οδηγήθηκαν σήμερα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν.

Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Οι υπόλοιποι της νυχτερινής βάρδιας βγήκαν από την ίδια έξοδο που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.