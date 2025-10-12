Απεργία Τρίτη 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Αποφάσεις για συμμετοχή στην 24ωρη απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 έλαβαν τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για τα δρομολόγια των τρένων συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας.

Αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 9:00 – 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 10:00, ενώ τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 20:00.

Κανονικά αναμένεται να κινούνται όλη την ημέρα τα λεωφορεία στις γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.