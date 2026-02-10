«Σπαρτιάτες»: Την απαλλαγή και των 13 κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας

Την απαλλαγή των 11 κατηγορουμένων που είχαν εκλεγεί το 2023 με το κόμμα ”Σπαρτιάτες” καθώς και του Ηλία Κασιδιάρη και του δικηγόρου που κάθεται μαζί τους στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελειοδικών για την υπόθεση εξαπάτησης των εκλογέων ζήτησε η εισαγγελέας της Έδρας στην δευτεροβάθμια δίκη των 13.

Μετά από εισαγγελική έφεση στην απαλλαγή των κατηγορουμένων, η υπόθεση κρίνεται από το Εφετείο με τους 11 νυν και πρώην βουλευτές του κόμματος των ”Σπαρτιατών” να δικάζονται για εξαπάτηση εκλογικού σώματος, τον καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλία Κασιδιάρη για ηθική αυτουργία σε εξαπάτηση εκλογέων και τον συγκατηγορούμενο τους δικηγόρο για συνέργεια στην πράξη των βουλευτών.

Η υπόθεση απασχόλησε τη Δικαιοσύνη μετά από δηλώσεις του επικεφαλής των ”Σπαρτιατών” Βασίλη Στίγκα, μάρτυρας στην δίκη, περί μαφιόζικων μεθόδων εντός του κόμματος, ο οποίος είχε αναφερθεί στον Κασιδιάρη ως αφανή αρχηγού και καθοδηγητή του κόμματος. Στην πορεία ο κ. Στίγκας μετέβαλε την άποψη του.

Η εισαγγελική λειτουργός σήμερα έκρινε πως δεν αποδείχθηκε συνεννόηση των 11 κατηγορουμένων βουλευτών με τον Κασιδιάρη και επίσης ότι δεν προέκυψε να λάμβαναν οδηγίες από τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής.

Αναφερόμενη στις σχέσεις των βουλευτών του κόμματος μεταξύ τους και την παρουσίας του στην Βουλή, η Εισαγγελέας ανέφερε ότι «η κοινοβουλευτική συμπεριφορά των κατηγορουμένων δεν διαφοροποιήθηκε με τρόπο που να καταδεικνύει εξάρτηση, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι επιλογές τους ταυτίστηκαν με εκείνες της συμπολίτευσης».

Τόνισε επίσης πως η απήχηση της στήριξης Κασιδιάρη σε μέρος ψηφοφόρων, που έβλεπαν με συμπάθεια τον καταδικασμένο πρώην βουλευτή μπορεί να συνέβαλε στο να καταγράψει το κόμμα «αναπάντεχο ποσοστό» πλην όμως «δεν υπήρξε μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι μεταβλήθηκε το εκλογικό φρόνημα κάποιων εκλογέων».

«Δεν αποδείχθηκε η κατηγορία. Θα πρέπει άπαντες οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν» ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός για τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων πρώην και νυν βουλευτές των «Σπαρτιατών» ο Ηλίας Κασιδιάρης και ένας δικηγόρος, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη μετά τις αναφορές του επικεφαλής του κόμματος Βασίλη Στίγκα για παρασκηνιακές και έκνομες ενέργειες, Greek Mafia και «Don Corleone».