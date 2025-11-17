Αναστάτωση στο Νοσοκομείο Χανίων - Εκπυρσοκρότησε όπλο
17/11/2025 • 15:20
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 17/11 στο Νοσοκομείο Χανίων, όταν ακούστηκε πυροβολισμός.

Σύμφωνα με το Creta24, όλα συνέβησαν περίπου στις 6 το πρωί, στην αλλαγή βάρδιας αστυνομικών που φρουρούν κρατούμενο, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τη στιγμή που ο ένας αστυνομικός παρέδιδε τον οπλισμό στον έτερο αστυνομικό που ξεκινούσε βάρδια, το όπλο εκπυρσοκρότησε. 

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24 ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

