Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
02/03/2026 • 21:26
Ελλάδα
Κατά τις εκλογές της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά ψήφισαν 454 εισαγγελείς όλων των βαθμών. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων βρέθηκαν: (α) έγκυρα ψηφοδέλτια: 435, (β) άκυρα ψηφοδέλτια: 6 και (γ) 13 λευκά ψηφοδέλτια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται κατά σειρά εκλογής οι εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΨΗΦΟΙ

  • ΣΚΑΦΙΔΑ Αρετή Αντεισαγγελέας Εφετών 180
  • ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 162
  • ΔΕΛΛΗΒΕΗΣ-ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ Θεολόγος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 151
  • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αγγελική Αντεισαγγελέας Εφετών 149
  • ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ειρήνη Εισαγγελέας Εφετών 140
  • ΝΑΪΝΤΟΣ Χρήστος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 135
  • ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 94
  • ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 89

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες.

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
