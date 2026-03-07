Αναχωρούν τις επόμενες ώρες πτήσεις με Έλληνες από το Ντουμπάι προς την Αθήνα

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού αναμένεται να αναχωρήσουν τις επόμενες ώρες από το Ντουμπάι με προορισμό την Αθήνα, μεταφέροντας επιβάτες που επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πτήση charter EK2553, η οποία έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας). Μία δεύτερη πτήση της Emirates αναμένεται να απογειωθεί στις 18:45 (ώρα Ελλάδας), μεταφέροντας επίσης Έλληνες επιβάτες.

Οι αναχωρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επαναπατρισμού.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ «μικρό περισταστικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», από το οποίο δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

WATCH: Iranian drone intercepted over Dubai International Airport - filmed from a residential window as explosions "shook the building," according to the person who filmed it. pic.twitter.com/HT5to7GbsY — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 7, 2026

Νωρίτερα, η αεροπορική εταιρία Emirates είχε ανακοινώσει μέσω Χ ότι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι.

All flights to and from Dubai have been suspended until further notice.



⚠️Please do not go to the airport.



Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.



The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

An Iranian drone reportedly exploded over Dubai International Airport in the UAE 🇦🇪 just moments ago. pic.twitter.com/lo7EZlz4Fd — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 7, 2026

