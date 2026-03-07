Αναχωρούν τις επόμενες ώρες πτήσεις με Έλληνες από το Ντουμπάι προς την Αθήνα
Αναχωρούν τις επόμενες ώρες πτήσεις με Έλληνες από το Ντουμπάι προς την Αθήνα

07/03/2026 • 11:30
Ελλάδα
07/03/2026 • 11:30
Ελλάδα

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού αναμένεται να αναχωρήσουν τις επόμενες ώρες από το Ντουμπάι με προορισμό την Αθήνα, μεταφέροντας επιβάτες που επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πτήση charter EK2553, η οποία έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας). Μία δεύτερη πτήση της Emirates αναμένεται να απογειωθεί στις 18:45 (ώρα Ελλάδας), μεταφέροντας επίσης Έλληνες επιβάτες.

Οι αναχωρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στο πλαίσιο της διαδικασίας επαναπατρισμού.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ «μικρό περισταστικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», από το οποίο δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Νωρίτερα, η αεροπορική εταιρία Emirates είχε ανακοινώσει μέσω Χ ότι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι.

