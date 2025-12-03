Αμετακίνητοι οι αγρότες: Συνεχίζονται για 4η ημέρα τα μπλόκα, θα κλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα

Για 4η μέρα παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο, οι αποκλεισμοί δρόμων, κόμβων και τελωνείων έχουν προκαλέσει σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβολές, ενώ ο κλάδος εμφανίζεται αποφασισμένος να επιμείνει έως ότου δοθούν λύσεις στα αιτήματά του.

Κλειστή παραμένει από τους αγρότες η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, οι οποίοι εξετάζουν το κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών.

Θα κλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα

Όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση της Δευτέρας, τα τρακτέρ θα συγκεντρωθούν το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) στη διασταύρωση του Σιδηροκάστρου, στον κόμβο του Λευκώνα, και από εκεί θα κατευθυνθούν προς τον Προμαχώνα.

Μάλγαρα: Αμετακίνητοι οι αγρότες – Νέες συνελεύσεις και ενισχύσεις

Στα διόδια των Μαλγάρων, όπου βρίσκεται μεγάλος συγκεντρωμένος όγκος αγροτών, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από το πρωί της Δευτέρας. Χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου μία ώρα, ενώ σήμερα αναμένεται νέα γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί ενδεχόμενο επανακλεισίματος.

Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών.

Στις 10:00 το πρωί αναμένονται και ταξί, που θα πραγματοποιήσουν αυτοκινητοπομπή από το ΚΤΕΛ «Μακεδονία» προς τα διόδια, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους.

Καρδίτσα: Ενισχύεται το μπλόκο του Ε65

Στο μπλόκο του Ε65 παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας, το οποίο ενισχύεται και με τρακτέρ, τόσο από άλλα χωριά του νομού Καρδίτσας, όσο και από γειτονικούς νομούς.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, στο δημοτικό σχολείο Ματαράγκας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή, συλλαλητήριο - διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας.

Περισσότερα από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα:

Μπλόκο Νίκαιας: Πάνω από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα.

Μπλόκο Ε-65, Καρδίτσα: Πάνω από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων.

Νέο μπλόκο Τρικάλων: Στήνεται σήμερα έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Άνοιξε το τελωνείο των Ευζώνων

Άνοιξε λίγο μετά τις 22:30 το τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μετά από τέσσερις ώρες αποκλεισμού.

Ήπειρος: Κρίσιμο μπλόκο στο Καλπάκι

Στην Ήπειρο, άνοιξε ο δρόμος στον κόμβο Καλπακίου, αλλά αύριο θα κλείσει ξανά μεταξύ 19:00–20:00. Το σημείο είναι κομβικό για τη διέλευση βαρέων οχημάτων προς το τελωνείο Κακαβιάς.

Γάλα και σανό στην πλατεία της Λάρισας

Στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα, άχυρο και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον κόμβο Νίκαιας για να ενισχύσουν τα μπλόκα.