Αλλαγή ώρας αύριο Κυριακή – Μία ώρα μπροστά οι δείκτες του ρολογιού

Μία ώρα μπροστά θα πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας αύριο Κυριακή 29 Μαρτίου στις 3πμ, οπότε θα πρέπει να δείχνουν 4πμ. Αυτό γίνεται τα πλαίσια της αλλαγής της ώρας, σε θερινή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».