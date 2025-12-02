Αγροτικά μπλόκα: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα - Άνοιξε το τελωνείο των Ευζώνων

Με περισσότερα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ενισχύονται καθημερινά τα μπλόκα όπου μένουν αμετακίνητοι οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους. Οι βασικές οδικές αρτηρίες βορά και νότου, η εθνική οδός και ο Ε-65 είναι κλειστοί για τρίτη συναπτή μέρα, ενώ αγρότες άνοιξαν το τελωνείο των Ευζώνων έπειτα από τέσσερις ώρες αποκλεισμού. Στα μπλόκα της Νίκαιας βρέθηκαν και οδηγοί ταξί της Λάρισας που συμμετέχουν στην 48ωρη απεργία του κλάδου τους.

Φωτ.: Eurokinissi/ Αντώνης Νικολόπουλος

Άνοιξε το τελωνείο στους Ευζώνους έπειτα από τέσσερις ώρες αποκλεισμού

Στις 22:30, μία ώρα νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, οι αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν τελικά το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αγρότες είχαν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας γύρω στις 18:30, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση είχαν πραγματοποιήσει και στις 12 το μεσημέρι, με τη διάρκεια της κινητοποίησης να διαρκεί λίγο περισσότερο από τρεις ώρες.

Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλη της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του τελωνείου, περνούν φορτηγά που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και όσοι αντιμετωπίζουν έκτακτη ανάγκη.

Στο μπλόκο της Νίκαιας θα έρχονται τρακτέρ κάθε μέρα

Με περισσότερα από 200 τρακτέρ ενισχύθηκε το μπλόκο της Νίκαιας με αγρότες και κτηνοτρόφους να δυναμώνουν την παρουσία τους στον κόμβο, όπου η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή.

Νωρίς το μεσημέρι έφτασα στο μπλόκο οχήματα από την ευρύτερη επαρχία της Λάρισας, ενώ στο σημείο έφτασαν και οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτυρήθηκαν νωρίτερα στην Κεντρική Πλατεία, ρίχνοντας γάλα, ζωοτροφές και άχυρα μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα σημειώνουν ότι το μπλόκο θα ενισχύεται καθημερινά. «Εδώ στη Νίκαια θα βλέπετε κάθε μέρα να έρχονται τρακτέρ. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε».

Η οργάνωση του μπλόκου συνεχίζεται με νέες συνελεύσεις για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν.

Άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων - Στον κόμβο Παραλίμνης αύριο αγρότες της Πέλλας

Στις 20:30 οι αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν ξανά στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας στα διόδια Μαλγάρων, το οποίο είχαν κλείσει δύο ώρες νωρίτερα. Η κατεύθυνση προς Αθήνα παραμένει κλειστή από την 1η Δεκεμβρίου.

Φωτ.: Eurokinissi/ Αντώνης Νικολόπουλος

Νωρίτερα, στις 15:30 το μεσημέρι έληξε ο αποκλεισμός στον οποίο είχαν προχωρήσει αγρότες στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Χαλκηδόνας απόκλεισαν το σημείο από τη 1 το μεσημέρι και σύμφωνα με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς και δεν αποκλείεται οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα.

Καρδίτσα: Μπλόκο με 1.800 τρακτέρ

Το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας, από το πρωί ενισχύεται και με άλλα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Ο αριθμός τους υπολογίζεται στα 1.800 αγροτικά μηχανήματα.

Οι πρόεδροι των αγροτικών συλλόγων που βρίσκονται στο μπλόκο έχουν μία σύσκεψη στη Ματαράγκα για να κάνουν μία πρώτη αποτίμηση των τριών αυτών ημερών, αλλά και να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους και αμέσως μετά θα έρθουν στο μπλόκο και θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση.

Παράλληλα, αντιπροσωπεία του μπλόκου της Καρδίτσας θα μεταβεί στη Λάρισα την Πέμπτη στο Δικαστικό Μέγαρο, όπου δικάζονται οι συνάδελφοί τους αγρότες, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να γίνει μία συγκέντρωση στα δικαστήρια της Καρδίτσας.

Την ίδια ώρα, ο κόμβος Καλπακίου θα είναι κλειστός καθώς έχουν παραταχθεί τα τρακτέρ. Οι αγρότες αφήνουν να περάσουν τα λεωφορεία και τα ΙΧ αυτοκίνητα που μεταφέρουν ηλικιωμένους ή ασθενείς.

Υπάρχουν παράδρομοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί που θέλουν να ταξιδέψουν από τα Γιάννενα προς την Κακαβιά και από Κακαβιά προς τον κόμβο Καλπακίου.

Μπλόκο σε λιμάνια και αεροδρόμια σε όλο το νησί βάζουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Το ραντεβού των Κρητικών αγροτοκτηνοτρόφων δίνεται τη Δευτέρα στις 11:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο και από εκεί θα κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια.