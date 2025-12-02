Αγροτικά μπλόκα: Ενισχύεται ο αριθμός των τρακτέρ στη Νίκαια - Κλειστή η Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Συνεχίζεται ο πολύωρος αποκλεισμός του ρεύματος προς Αθήνα στην Εθνική Οδό, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων. Εκεί, οι αγρότες του δήμου Δέλτα κρατούν τον δρόμο κλειστό από χθες το μεσημέρι και παραμένουν, όπως λένε, σταθεροί στις θέσεις τους, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, μέσα στις επόμενες ώρες, να κλείσουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλη της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, το μπλόκο στα Μάλγαρα, το οποίο στήθηκε αιφνιδιαστικά χθες το πρωί, ενισχύεται συνεχώς, καθώς ολοένα και περισσότεροι αγρότες από την ευρύτερη περιοχή συσπειρώνονται και καταφθάνουν στο σημείο για να στηρίξουν την κινητοποίηση.

Μετά τη χθεσινή απογευματινή συνέλευση, επιβεβαιώθηκε πως οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί νέες αφίξεις από χωριά της Λάρισας αλλά και από τη Μαγνησία για σήμερα με στόχο να αυξηθεί περισσότερο η παρουσία στο μπλόκο.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Πλατύκαμπο και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, με την κυκλοφορία στην εθνική οδό να έχει διακοπεί και την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας επαναλαμβάνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν όσο δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη για έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Ταυτόχρονα, κτηνοτρόφοι της περιοχής θα βρεθούν από νωρίς σήμερα Τρίτη στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας για να μοιράσουν γάλα στους διερχόμενους πολίτες.

Παράλληλα με την ενίσχυση του μπλόκου στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό «παρών» στα δικαστήρια της Λάρισας, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, όπου απολογούνται οι συνάδελφοι τους οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Συγκεκριμένα, θα μεταβεί οργανωμένη αντιπροσωπεία στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, προκειμένου να στηρίξει τους κατηγορούμενους και να απαιτήσει την απαλλαγή τους.