Αγροτικά μπλόκα: Άνοιξαν οι παράδρομοι στον Μπράλο - Μένουν οι ουρές των αυτοκινήτων

Στην απόσυρση των τρακτέρ τους από τους παράδρομους στην περιοχή του Μπράλου προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης οι αγρότες, με αποτέλεσμα, πλέον, η κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω του βοηθητικού οδικού δικτύου. Τα τρακτέρ παραμένουν στο σημείο, κρατώντας κλειστό το εθνικό δίκτυο.

Ωστόσο, ουρές πολλών χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους που συγκλίνουν στον κόμβο του Μπράλου, στο 203ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η Τροχαία είχε ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία, είτε στον άξονα Λαμίας-Αθηνών πριν και μετά το σημείο του αποκλεισμού, είτε στον Ε65, είτε στον δρόμο Λαμίας - Άμφισσας προς Ρίο-Αντίρριο ή στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών.

Σύμφωνα με αξιωματικούς της Τροχαίας, «θα χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία».

Υπενθυμίζεται πως οι αγρότες έχουν παραγγείλει καθημερινό αποκλεισμό όλων των διαβάσεων στην περιοχή του Μπράλου έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.