Αγρότες: Με 14 αιτήματα τη Δευτέρα στο Μαξίμου - Τι θα συζητήσουν οι 25+6 με τον Κυρ. Μητσοτάκη

Στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας θα περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου οι αγρότες προκειμένου να θέσουν στον πρωθυπουργό όλο το πλαίσιο των αιτημάτων τους. Οι γενικές συνελεύσεις των μπλόκων συγκρότησαν την 25μελή επιτροπή, η οποία θα προσέλθει στον διάλογο, παρουσία έξι παρατηρητών.

Σημειώνεται ότι, οι έξι παρατηρητές που θα βρεθούν στο Μαξίμου, θα είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στη συνάντηση προκειμένου να καταγράφουν όλη τη συζήτηση, έτσι ώστε επιστρέφοντας στα μπλόκα τους, να έχουν μια καλή εικόνα και μια καλή καταγραφή του τι έχει ειπωθεί ώστε να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν για να παρθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Δέκα άνθρωποι που έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τη Μαγνησία, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, θα εκπροσωπήσουν τους Θεσσαλούς αγρότες.

Στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν τα 14 αιτήματα που είχαν σταλεί με έμφαση στη συμφωνία Mercosur, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους αλλά και τους φυσικούς κινδύνους, στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Οι Θεσσαλοί αγρότες προσέρχονται στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, περισσότερες ενισχύσεις ειδικά για το σιτάρι και το βαμβάκι για όλους τους παραγωγούς, διαγραφή των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις, μεγαλύτερες εκπτώσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και εκκίνηση και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων που θα θωρακίσουν τη Θεσσαλία το χειμώνα και θα εξασφαλίζουν επαρκές νερό το καλοκαίρι για τις καλλιέργειες.

Μάλιστα, η συνάντηση θα γίνει με τα τρακτέρ στην άκρη, αφού ανάμεσα στις προϋποθέσεις που έθεσε η κυβέρνηση για αυτή τη συνάντηση, είναι να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί και να μη συμμετάσχουν πρόσωπα ελεγχόμενα ή με παραβατική συμπεριφορά. Ανοικτά θα είναι και τα τελωνεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνεχείς συναντήσεις σε όλα τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, είχαν οι αγρότες μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να αποφασίσουν τα μέτρα που θα ζητήσουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση της Δευτέρας.

Τρεις είναι κόκκινες γραμμές των αγροτών:

Η μείωση του κόστους παραγωγής.

Η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος που ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Η αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, καθώς ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα.

Παράλληλα, κλήσεις για ανωμοτί κατάθεση την ερχόμενη Τετάρτη έλαβαν δύο αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων για τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Αφορά στο κλείσιμο της Εθνικής την 1η Δεκεμβρίου.

Μετά το διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, τα συλλογικά όργανα των αγροτών θα συνεδριάσουν εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους.

Ανοιχτή η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών

Την ίδια ώρα, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών είναι ανοιχτή, με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου ενώ ανοιχτή είναι επίσης η Εγνατία Οδός και τα τελωνεία.

Σε ό,τι αφορά στα μπλόκα που έχουν ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, αναμένεται να πάρουν τα τρακτέρ από τα σημεία όπου βρίσκονται, τις επόμενες ημέρες, μετά την αυριανή συνάντηση.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε αναμονή ενώ συμπληρώνουν την πεντηκοστή μέρα της κινητοποίησής τους. Εδώ και αρκετά 24ωρα έχει δοθεί η αερογέφυρα στην κυκλοφορία και έτσι υπάρχει ακόμη μια εναλλακτική διαδρομή για όσους οδηγούς μετακινούνται με κατεύθυνση από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη ωστόσο, λόγω του μεγάλου όγκου των τρακτέρ, η Τροχαία δεν έχει επιτρέψει - για λόγους ασφάλειας - τη διέλευση μέσα από το μπλόκο.

Τα τρακτέρ βρίσκονται δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού και θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όταν και θα επιστρέψουν στο σημείο οι εκπρόσωποι των αγροτών για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους σχετικά με το τι ειπώθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Θα ακολουθήσουν οι γενικές συνελεύσεις όπου θα αποφασιστεί το πώς θα προχωρήσουν.

Στόχος η στήριξη των αγροτών με διαφανείς επιδοτήσεις

Σαφές μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της καθιερωμένης ανασκόπησής του, ότι στόχος είναι η στήριξη τους με διαφανείς επιδοτήσεις.

«Στόχος μας δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις, αλλά ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα αγροτικών ενισχύσεων. Ένα σύστημα που στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς, χωρίς να αδικεί την υπόλοιπη κοινωνία, και που δίνει στον πρωτογενή τομέα προοπτική για καλύτερα προϊόντα και υψηλότερα εισοδήματα», αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.