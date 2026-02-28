Aegean Airlines: Αναστέλλει τις πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ

Η Aegean Airlines ανακοίνωσε την αναστολή όλων των πτήσεων από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό και το Ερμπίλ, λόγω της αυξημένης έντασης και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η ελληνική αεροπορική εταιρεία διευκρινίζει ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας και στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των συνθηκών που επικρατούν στον εναέριο χώρο των συγκεκριμένων περιοχών.

Τι ισχύει για τους επιβάτες

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματισμένες πτήσεις προς ή από τους συγκεκριμένους προορισμούς καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας και να επικοινωνούν με την Aegean ή τους ταξιδιωτικούς τους πράκτορες για επανακρατήσεις, αλλαγές ή επιστροφές χρημάτων, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική που θα εφαρμοστεί.

Η Aegean Airlines τονίζει ότι θα επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση και θα ενημερώνει το επιβατικό κοινό για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα πτήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.