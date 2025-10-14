24ωρη απεργία: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα ΜΜΜ

Στην 24ωρη απεργία διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Μετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 09.00 έως τις 17.00, - Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορούν από 09.00 έως τις 21.00 - 24ωρη τρένα και προαστιακός σιδηρόδρομος.

Ειδικότερα τα μέσα θα κινηθούν ως εξής :

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)

Από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά τα δρομολόγια :

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία, Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 09:00 - 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ - ΟΣΥ , από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του ΕΚΑ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους ενώ στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά (οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής).

Τρένα - Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ - ΜΣΤ ) έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι τρένα και προαστιακός θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας. Αναμένεται τις επόμενες ώρες ανακοίνωση της Hellenic Train. καθώς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ καθώς

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει το επιβατικό κοινό η Hellenic Train.

Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής: