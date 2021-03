Το Nova Mad Cine Sounds έρχεται τον Απρίλιο αποκλειστικά στη Nova!

Οι μεγαλύτερες μουσικές, κινηματογραφικές επιτυχίες ζωντανεύουν ξανά́ στην οθόνη μέσα από́ το Nova Mad Cine Sounds, το νέο pop up κανάλι που έρχεται αποκλειστικά στη Nova, από την Τρίτη 6 Απριλίου έως την Παρασκευή 30 Απριλίου (θέση: 190 του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος της Nova)!

Με το Nova Mad Cine Sounds η Nova ενισχύει με τον καλύτερο μουσικό τρόπο τις βραβευμένες ταινίες, τα κινηματογραφικά αφιερώματα, αλλά και τις LIVE φετινές τελετές απονομής των μεγαλύτερων διεθνών κινηματογραφικών βραβείων που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμά της τον Απρίλιο.

Μουσικές που ταυτίστηκαν με ήρωες και μεγάλες στιγμές της 7ης τέχνης ακούγονται για πρώτη φορά στο Nova Mad Cine Sounds. Ένας ολόκληρος κόσμος ξεδιπλώνεται μέσα από soundtracks που άφησαν εποχή, όπως αυτά των Adele για την ταινία «James Bond – Skyfall», Will Smith για τους «Men in Black», Bruce Springsteen για το «The Streets of Philadelphia», Michael Jackson για το «Free Willy», Peabo Bryson & Regina Belle για το «Aladdin» και πολλά άλλα.

Το νέο pop-up κανάλι με τη σφραγίδα του Mad, θα ταξιδέψει τους συνδρομητές της Nova σε αγαπημένες κινηματογραφικές εμπειρίες, του χθες και του σήμερα, μέσα από́ τις πιο πολυβραβευμένες κινηματογραφικές μουσικές επιλογές.

Μουσικές στιγμές από τα μεγαλύτερα blockbusters όλων των εποχών έρχονται αποκλειστικά στη Nova μέσα από τις 6 μοναδικές ζώνες του Mad: «Golden Hits», «Modern Theater», «Romance», «Classic OST Tunes», «Academy Time», «#OST 15», αλλά και τις 4 Special Weekend ζώνες του: «Theme Songs», «Cartoon Time», «Walk of Fame», «The Musical».