Το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης και οι διεθνείς πρακτικές

Της Μαίρης Βενέτη

Η κλιματική αλλαγή έχει βάλει νέους όρους στην βιομηχανική παραγωγή και έχει οδηγήσει μεταξύ άλλων στην απαίτηση για πιο «καθαρές» μεταφορές. Το αποτέλεσμα είναι αρκετές προηγμένες χώρες να λένε σιγά σιγά αντίο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.

Μπορεί να απέχουμε ακόμα από την ημέρα που θα αγοράζονται μόνο ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα -γιατί απλώς μόνο αυτά θα παράγονται- αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη αρχίσει να κινείται προς αυτή την προοπτική.

Η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Σουηδία θεωρούνται ήδη χώρες -πρότυπο στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται και άλλες που επενδύουν σταθερά στις νέες τεχνολογίες για μεταφορές με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η στροφή κρατών και αυτοκινητοβιομηχανιών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, αρκεί να αναδείξουμε ότι η Volkswagen σε φετινό της report τόνισε ότι σκοπεύει να κυκλοφορήσει μέχρι το 2028 γύρω στα 70 νέα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ανάλογο σχεδιασμό κάνουν πλέον όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ειδικά στην Ευρώπη λόγω του συντονισμού για απανθρακοποίηση με πρώτο σταθμό αναφοράς το 2030, πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες τόσο σε επίπεδο βιομηχανίας όσο και σε επίπεδο κρατών.

Η πρώτη διδάξασα είναι η Νορβηγία, η οποία παρά το γεγονός ότι ο πλούτος της βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ο παγκόσμιος ηγέτης στα ηλεκτροκίνητα οχήματα με στόχο τις μηδενικές εκπομπές για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα έως το 2025.

Αν αυτό σας φαίνεται μεγαλεπήβολος στόχος να αναφέρουμε ότι η Νορβηγία άρχισε να παρέχει για πρώτη φορά ισχυρά κίνητρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τη δεκαετία του 1990, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδύαζε ισχυρές επιδοτήσεις και φορολογικά κίνητρα στην ηλεκτροκίνηση, με ταυτόχρονους μεγάλους περιορισμούς στη χρήση ορυκτών καύσιμων.

Φυσικά το κράτος βοήθησε την αγορά με την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο φορτιστών κάθε 50 χιλιόμετρα στους κύριους δρόμους της χώρας.

Ένα μεγάλο επίσης πλεονέκτημα για τους ιδιοκτήτες ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων ήταν ότι μέχρι το 2017 δεν πλήρωναν καθόλου διόδια. Το νησί Finnoy, κοντά στην πετρελαϊκή πρωτεύουσα της Νορβηγίας, Στάβανγκερ, έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην επικράτεια, ακριβώς λόγω της απαλλαγής τους από το φόρο διοδίων για κάθε σήραγγα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα.

Ακόμα και μετά το 2017 τα διόδια για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα είναι μειωμένα σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα, ενώ διατηρούν τις σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις και τις εκπτώσεις στο παρκάρισμα και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Το αποτέλεσμα; Ήδη στη Νορβηγία ένα από τα δύο αυτοκίνητα που πωλούνται είναι πλήρως ηλεκτρικά, κάτι που της δίνει όχι μόνο παγκόσμια πρωτιά ,αλλά αποδεικνύει ότι οι Σκανδιναβοί είναι κοντά στον στόχο για τον τερματισμό των πωλήσεων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως το 2025.

Δεν είναι όμως μόνο ο Βορράς που έχει αφουγκραστεί τις απαιτήσεις της εποχής.

Στη Βαρκελώνη για παράδειγμα, ήδη η ηλεκτροκίνηση συνδυάζεται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τις καινοτομίες που προκύπτουν από τον ευρύτερο σχεδιασμό για την «έξυπνη πόλη».

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η πλατφόρμα LIVE (Logistics for the Implementation of Electric Vehicles) με κύρια αντικείμενα την παροχή εργαλείων και πόρων για τη δημιουργία καινοτόμων συμπεριφορών, μέσω Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), τη δημιουργία σταθμών επαναφόρτισης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης στη μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης, καθώς επίσης τη συγκρότηση του πρώτου γραφείου ενημέρωσης πολιτών στην Ευρώπη και την παροχή πληροφοριακού υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ευρύ κοινό.

Επιπλέον με την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου Chargelocator, οι χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τους φθηνότερους και πλησιέστερους διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης στην πόλη, να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση του οχήματος, τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, ενώ το δίκτυο σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης Mobecpoint που ξεκίνησε για πρώτη φορά στη Βαρκελώνη το 2011, παρέχει τη δυνατότητα φόρτισης των ηλεκτρικών μοτοσικλετών και ποδηλάτων.

Στη Μ.Βρετανία, ο Δήμος του Westminister στο Λονδίνο μείωσε τη χρήση των ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων επιβάλλοντας διπλάσιες χρεώσεις για τη στάθμευση τους σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα. Επιπλέον το Westminster εισήγαγε μια καινοτομία στην ηλεκτρική φόρτιση των οχημάτων, η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση σημείων φόρτισης στους λαμπτήρες δρόμου! Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφεται από έναν έξυπνο μετρητή στο καλώδιο φόρτισης, επιτρέποντας την άμεση χρέωση του οδηγού.

Η ελληνική πραγματικότητα

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μελέτη για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη και την ετοιμότητα των κρατών, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της σχετικής λίστας. Η μόνη χώρα που είναι πίσω μας είναι η Πολωνία.

Από αυτή την οπτική γωνία, πρέπει να ανοίξουμε τον δρασκελισμό μας και να υιοθετήσουμε σαν εθνική προτεραιότητα τον στόχο για μεταφορές που δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Στη σύντομη παρέμβασή του κατά την έναρξη των εργασιών της διυπουργική επιτροπή για την υλοποίηση του Έργου «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην ελληνική επικράτεια»,ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε ότι η ηλεκτροκίνηση είναι μεγάλης σημασίας τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την αντίληψη που έχει ο πολίτης για τις μετακινήσεις, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας.

Όπως είπε, «δεν μιλάμε για ένα νέο κύμα απόσυρσης αυτοκινήτων. Στο μυαλό μας έχουμε μια συνολική αλλαγή του τρόπου των μετακινήσεων, το πέρασμα σε μια νέα εποχή με περισσότερο σεβασμό στο περιβάλλον με την ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης. Στόχος μας είναι να ακολουθήσουμε τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες» τόνισε.

Γι’αυτό και αντικείμενο της πρώτης συνεδρίασης της διυπουργικής επιτροπής ήταν η ανταλλαγή προτάσεων για τις πρώτες προτεραιότητες εκπόνησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου προγράμματος κινήτρων για την προώθηση της διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων, την καταγραφή εθνικών κι ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την ένταξη δράσεων ηλεκτροκίνησης σε προγράμματα χρηματοδότησης και την χωροταξία των υποδομών φόρτισης σε όλη την επικράτεια.

Ο υφυπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Γεράσιμος Θωμάς, ανέδειξε με τη σειρά του το θέμα της φόρτισης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων από πηγές καθαρής ενέργειας κι έδωσε έμφαση στην προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στις αστικές περιοχές.

Στην ελληνική προσπάθεια αρωγός για άλλη μια φορά η Ευρώπη, μέσω τον πόρων του νέου ΕΣΠΑ για την κλιματική αλλαγή.

