Σύστημα RAPID αποκλειστικά στο Metropolitan: γιατί ο χρόνος είναι ζωή

Το Μetropolitan Hospital τιμήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό “European Stroke Organisation” με το πιστοποιητικό «Certified ESO Stroke Unit». Η πιστοποίηση αυτή τοποθετεί την ομάδα των ειδικών νευρολόγων της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας -Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Μetropolitan πρώτη στην Ελλάδα και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.



Στις περιπτώσεις των εγκεφαλικών επεισοδίων το «εγκαίρως» είναι ζωή, κυριολεκτικά. Το πρώτο «εγκαίρως» αφορά τον ίδιο τον πάσχοντα και τους οικείους του, τους συγγενείς του ή οποιονδήποτε είναι κοντά του την κρίσιμη στιγμή, που κάποιο ύποπτο σύμπτωμα εκδηλώνεται. Πρέπει, επειγόντως, να αναζητηθεί ιατρική φροντίδα.







Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας - Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Μetropolitan είναι η πρώτη και η μοναδική αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη μονάδα εγκεφαλικών στην Ελλάδα που δέχεται ασθενείς 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο. Για να αντιμετωπιστεί το οποιοδήποτε εγκεφαλικό επεισόδιο εγκαίρως από εξειδικευμένους νευρολόγους και επεμβατικό νευροακτινολόγο και να παρασχεθούν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με βάση διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα, καθώς και θεραπείες που μπορούν να αποτρέψουν την αναπηρία μετά από εγκεφαλικό.



Σήμερα, στο δύσκολο αυτό έργο τους, οι γιατροί έχουν την πολύτιμη βοήθεια ενός πρωτοποριακού συστήματος. Πρόκειται για το σύστημα διάγνωσης RAPID, το οποίο, πρώτο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, εγκατέστησε και λειτουργεί το Metropolitan Hospital.



Σύστημα RAPID: «εγκαίρως» για 24 ώρες



Όπως έχουν δείξει όλες οι πρόσφατες μεγάλες μελέτες, η χρήση του συστήματος διάγνωσης RAPID παρέχει, μέσα σε λίγα λεπτά, τη δυνατότητα άμεσου προσδιορισμού του όγκου του εμφρακτικού πυρήνα και της λυκοφωτικής ζώνης. Το σύστημα αυτό θεωρείται το πλέον αξιόπιστο. Με τη βοήθεια των ευρημάτων της εξέτασης αυτής, το χρονικό παράθυρο της μηχανικής θρομβεκτομής μπορεί να επεκταθεί έως και 24 ώρες από την τελευταία φορά που ο ασθενής επιβεβαιωμένα ήταν καλά. Το γεγονός αυτό θέτει νέα δεδομένα στη θεραπεία των ισχαιμικών εγκεφαλικών, παρέχοντας πλέον το χρόνο και τη δυνατότητα τόσο σε ασθενείς εντός όσο και σε ασθενείς εκτός Αττικής να ωφεληθούν τα μέγιστα από παρεμβάσεις επαναιμάτωσης.







Tι είναι τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια



Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) προκαλούν βλάβη του εγκεφάλου που οφείλεται σε διακοπή της παροχής αίματος σε μια περιοχή (ισχαιμικό ΑΕΕ) ή σε αιμορραγία από ρήξη ενός αγγείου (αιμορραγικό ΑΕΕ). Είναι παγκοσμίως η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου, σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, η πρώτη σε συχνότητα αιτία αναπηρίας του πληθυσμού και η δεύτερη αιτία ανοϊκής συνδρομής.



Στην Ευρώπη συμβαίνουν, κάθε χρόνο, 1.900.000 νέα επεισόδια ΑΕΕ με κόστος νοσηλείας άνω των 38 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα συμβαίνουν περίπου 310 ανά 100.000 ανθρώπων 45-85 ετών και απαιτούνται 33.000 νοσηλείες. Η θνησιμότητα μετά από ΑΕΕ, τον πρώτο μήνα, ανέρχεται στο 26% και φθάνει, σε ένα χρόνο, περίπου στο 37% των ασθενών, ενώ το 1/3 των επιζώντων από ΑΕΕ παρουσιάζουν αναπηρία και χρειάζονται συνεχή βοήθεια, υποστήριξη ή επίβλεψη από άλλο πρόσωπο. Οι αριθμοί αυτοί έχουν αυξητική τάση, λόγω αύξησης του μέσου χρόνου ζωής και του επιπολασμού πολλών παραγόντων κινδύνου για ΑΕΕ, όπως υπέρταση, διαβήτης, υπερλιπιδαιμία, κάπνισμα, αλκοόλ, καρδιοπάθειες, κ.λπ.



Διάκριση “ΕSO STROKE UNIT” στο Metropolitan



Η πιστοποίηση αυτή τοποθετεί την ομάδα των ειδικών νευρολόγων της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας του Μetropolitan πρώτη στην Ελλάδα και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.







Angels initiative: «Τime is brain»



Το Μetropolitan, διαθέτοντας την πιστοποίηση ESO, συμμετέχει στην κινητοποίηση των διεθνών οργανισμών Angels Initiative με το σύνθημα «Time is brain», για την ευαισθητοποίηση των ασθενών, έτσι ώστε να προσέρχονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα στα θεραπευτήρια, μετά την εμφάνιση των πρώτων ύποπτων συμπτωμάτων. Η έγκαιρη προσέλευση του ασθενούς είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας, για την έκβαση του επεισοδίου και την τύχη της υγείας του, καθώς εξασφαλίζει τη διόρθωση των πιθανών αιτιοπαθογενετικών παραγόντων και προλαβαίνει την επέκταση της βλάβης.







Μονάδα Εγκεφαλικών Metropolitan: επιφυλακή 24/7



H Μονάδα Εγκεφαλικών λειτουργεί, από τριετίας, όλο το 24ωρο, όλα τα 24ωρα του χρόνου. Στη Μονάδα, που διευθύνει ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Ελευθέριος Σταμπουλής, εφαρμόζονται με ασφάλεια τα διεθνή πρωτόκολλα των σύγχρονων θεραπειών της θρομβόλυσης και της θρομβεκτομής, χρησιμοποιείται το διαγνωστικό σύστημα RAPID και τα αποτελέσματα των θεραπειών καταγράφονται στη διεθνή βάση δεδομένων Safe Implementation Treatment in Stroke (SITS).