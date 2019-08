Συνάντηση Χρ. Σταϊκούρα - Ντάισελμπλουμ

Ολοκληρώθηκε, χωρίς να γίνουν δηλώσεις, η συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής υποψηφίων για τη θέση του επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του πρέπει να καταλήξουν ομόφωνα σε έναν κοινό υποψήφιο.

Encounter with the former President of the Eurogroup, Mr. @J_Dijsselbloem pic.twitter.com/7M7DvKgh91