Στρατηγική συνεργασία Invel Real Estate, PRODEA Investments και Ομίλου Ιωάννη Παπαλέκα στον ξενοδοχειακό χώρο

Η Invel Real Estate, η PRODEA Investments και o κυπριακός όμιλος εταιρειών YODA Group του κου Ιωάννη Παπαλέκα ανακοινώνουν την υπογραφή συμβολαίου αγoραπωλησίας για τη μεταβίβαση από την PRODEA σε εταιρεία συμφερόντων του ομίλου του κου Παπαλέκα, με έδρα δραστηριοτήτων στην Κύπρο, ποσοστού 41% που κατέχει η PRODEA στην εταιρεία Vibrana Holdings Ltd, κάτοχο του 100% των μετοχών της εταιρείας The Cyprus Tourism Development Company Ltd, ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia στη Λευκωσία Κύπρου.

H PRODEA Investments διατηρεί ποσοστό 49% στη Vibrana Holdings Ltd και η Flowpulse Ltd, που ανήκει στην Invel Real Estate, ποσοστό 10%.

Το τελικό τίμημα για τη συναλλαγή θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών θεωρώντας ως αξία ακινήτου €61,3 εκατ. και θα προσαρμοστεί κατά το ποσοστό που θα μεταβιβαστεί, λαμβάνοντας υπ’όψιν στοιχεία της οικονομικής θέσης της εταιρείας την 31.12.2020.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί η λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου.

Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως 30.03.2021.

Η παρούσα συναλλαγή αποτελεί το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη, εν εξελίξει, συνεργασία μεταξύ Invel, PRODEA και YODA στον ξενοδοχειακό και τουριστικό χώρο στην περιοχή της Μεσογείου, με έμφαση σε επενδύσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσα από ένα εξειδικευμένο όχημα με έδρα και διοίκηση στην Κύπρο.

Ο κος Άρις Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος της PRODEA Investments, δήλωσε: «Σε συνέχεια της πρόσφατης πώλησης ακινήτων ιδιοκτησίας της PRODEA Investments στον όμιλο YODA, σήμερα ανακοινώνουμε μια εύρυτερη, μεγαλύτερης κλίμακας, συνεργασία – ορόσημο για τον όμιλό μας και μια στρατηγική επιλογή να συνεργαστούμε με τον όμιλο του κου Παπαλέκα, ο οποίος έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στο χώρο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων διεθνώς. Θεωρούμε ότι η δυναμική που συνεπάγεται η σύμπλευση και συνεργασία της Invel, της PRODEA και της YODA, μέσα από την κοινή μας εταιρεία, που θα εστιάσει στο χώρο ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων και εστίασης, κυρίως στην Ελλάδα και Κύπρο, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία με στόχο πάντα τη βέλτιστη απόδοση για τους μετόχους μας».