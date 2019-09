Ντ. Τραμπ: «Πάουελ και Fed δεν έχουν ιδέα»

Πολύ υψηλότερο επιτόκιο πληρώνουν οι ΗΠΑ εξαιτίας της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter, ζητώντας μεγάλη μείωση των επιτοκίων και «τόνωση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως «οι τιμές των παραγωγών στην Κίνα συρρικνώθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια λόγω της μεγάλης υποτίμησης του νομίσματός της, σε συνδυασμό με τη νομισματική τόνωση». «Η Federal δεν βλέπει τι γίνεται; Θα μπει ποτέ στο παιχνίδι;» διερωτήθηκε ο Ντ. Τραμπ για να προσθέσει: «Το δολάριο είναι ισχυρότερο από ΠΟΤΕ! Και αυτό είναι κακό για τις εξαγωγές. Δεν υπάρχει πληθωρισμός...», ενώ σε συνέχεια της ανάρτησής του τόνισε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, πληρώνουν πολύ υψηλότερο επιτόκιο από τις άλλες ανταγωνιστικές χώρες. Αυτές δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο τυχερές είναι, επειδή ο Τζέι Πάουελ και η Fed δεν έχουν ιδέα. Και τώρα, εκτός από αυτά, χτύπημα και από το πετρέλαιο. Μεγάλη μείωση των επιτοκίων, Τόνωση!».

...The United States, because of the Federal Reserve, is paying a MUCH higher Interest Rate than other competing countries. They can’t believe how lucky they are that Jay Powell & the Fed don’t have a clue. And now, on top of it all, the Oil hit. Big Interest Rate Drop, Stimulus!