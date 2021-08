Intralot: Απορρίφθηκε η προσφυγή funds - Προχωρά η ανταλλαγή ομολόγων

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο διακανονισμός της ανταλλαγής ομολόγων της Intralot με τους ομολογιούχους καθώς δικαστική απόφαση που εκδόθηκε χθες από δικαστήριο της Νέας Υόρκης δεν έκανε αποδεκτή την αίτηση για προσωρινό πάγωμα της διαδικασίας που είχαν καταθέσει επενδυτικά κεφάλαια τα οποία κατέχουν ομολογίες 3,4-4%, λύνοντας έτσι τα χέρια της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, όμως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, σε συνέχεια της από 29 Ιουλίου 2021 ανακοινώσεως, η Intralot ανακοινώνει ότι στις 2 Αυγούστου 2021 απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης (US District Court for the Southern District of New York) η από 29 Ιουλίου 2021 αίτηση που κατέθεσαν κάποια επενδυτικά κεφάλαια που ισχυρίζονται ότι κατέχουν Ομολογίες 2024 ύψους περίπου 3,5%-4% περί εκδόσεως προσωρινής διαταγής απαγόρευσης αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών. Κατόπιν της απορρίψεως, η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Ανταλλαγών Ομολογιών παραμένει η 3η Αυγούστου 2021.