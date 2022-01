Η Microsoft θέλει να γίνει ο master του Metaverse

Εκμεταλλευόμενη τα εσωτερικά προβλήματα και την πτώση της μετοχής της Activision Blizzard, η Microsoft συμφώνησε να την εξαγοράσει έναντι σχεδόν 70 δις δολαρίων, με στόχο να γίνει ακόμα πιο ισχυρή στον χώρο του gaming, να αποκτήσει εκατοντάδες εκατομμύρια νέους πελάτες και να κάνει ένα άλμα προς το Metaverse. Αρκεί βέβαια να μην ξυπνήσει τις αρχές προστασίας του ανταγωνισμού, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν ξεχάσει την ύπαρξή της.

Μόλις μία εβδομάδα μετά τη μεγάλη (έτσι τουλάχιστον νομίσαμε τότε) συμφωνία εξαγοράς στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών και του gaming, με τη συμφωνία εξαγοράς της Zynga από την Take Two, μία τεραστίου μεγέθους εξαγορά μας έκανε να καταλάβουμε πόσο σημαντικός επιχειρηματικά είναι αυτός ο κλάδος. Τα 12 δισεκατομμύρια που θα ξοδέψει η Take Two Interactive Software (TTWO NASDAQ) για να εξαγοράσει την Zynga (ZYNGA NASDAQ) και να συμπληρώσει τις ελλείψεις της στο mobile gaming (βιντεοπαιχνίδια σε κινητά τηλέφωνα), ωχριούν μπροστά στα 70 δισεκατομμύρια που θα εισπράξουν οι μέτοχοι της Activision Blizzard (ATVI NASDAQ) από τη Microsoft (MSFT NASDAQ), η οποία αποφάσισε να αγοράσει τη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών.

Η συμφωνία μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της Microsoft, αλλά αν κάποιος σκεφθεί λίγο αντιλαμβάνεται πως ίσως να έπρεπε να περιμένουμε κάτι παρόμοιο από τον αμερικανικό κολοσσό. Η Microsoft προσπαθεί εδώ και χρόνια, από τη στιγμή που τα ηνία της ανέλαβε ο Σατύα Ναντέλα, να αλλάξει τη φυσιογνωμία της. Δεν είναι πια μία εταιρεία που κυρίως πουλά λογισμικό σε όσους χρησιμοποιούν προσωπικούς επιτραπέζιους και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Έχει καταφέρει να γίνει η δεύτερη, μετά την Amazon, μεγαλύτερη δύναμη στον χώρο του cloud computing εξυπηρετώντας πάμπολλες επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αλλά και απλούς χρήστες υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων. Έχει επίσης καταφέρει να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας της, δίνοντας πολύ μεγάλο βάρος στις πωλήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών της μέσω ετήσιων ή μηνιαίων συνδρομών, κατέχοντας ακόμα ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στα λειτουργικά συστήματα και το βασικό λογισμικό για υπολογιστές. Στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, πέρα από τις γνωστές κονσόλες Xbox έχει εξαγοράσει τη δημιουργό του δημοφιλέστατου παιχνιδιού Minecraft και άλλους δημιουργούς παιχνιδιών, ενώ έχει ξεκινήσει και τη λειτουργία του Game Pass, μίας συνδρομητικής υπηρεσίας για gamers.

Πέρα από τον χώρο του gaming, η μεγάλη αμερικανική εταιρεία έχει προσπαθήσει να εισέλθει και στον τομέα των κοινωνικών δικτύων, με την προ ετών εξαγορά της LinkedIn. Χωρίς να το έχει πει ξεκάθαρα, είναι σαφής η επιθυμία της Microsoft να μπει πιο γερά σε τομείς που μπορούν να τη φέρουν σε επαφή με πολλά εκατομμύρια χρήστες καθημερινά, είτε αυτοί παίζουν βιντεοπαιχνίδια είτε είναι χρήστες κοινωνικών δικτύων. Η πληροφορία σχετικά με την προσπάθεια της Microsoft να εξαγοράσει προ μηνών την Pinterest, η οποία δεν διαψεύστηκε ποτέ, ήταν ενδεικτική αυτών των προθέσεων.

Τελικά, η εταιρεία βρήκε την ευκαιρία της, μέσα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει από το καλοκαίρι του 2021 η Activision Blizzard, από τις γνωστότερες παγκοσμίως εταιρείες παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών και η μεγαλύτερη αμερικανική. Τα προβλήματα έχουν σχέση με την εταιρική κουλτούρα που επικρατεί (ή επικρατούσε;) στην εταιρεία για πολλά χρόνια.

Τα φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και παραβατικής συμπεριφοράς που θύμιζε τις ακρότητες που λαμβάνουν χώρα σε κάποιες «αδελφότητες» των αμερικανικών πανεπιστημίων έκαναν πολύ κακό στη δημόσια εικόνα της επιχείρησης, οδήγησαν τη διοίκηση στη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και προκάλεσαν και την επέμβαση των πολιτειακών αρχών της Καλιφόρνιας. Πέρα από τις απομακρύνσεις στελεχών και την αρνητική δημοσιότητα, η αναταραχή αυτή έφερε και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία νέων παιχνιδιών και υστέρηση στις επιδόσεις της επιχείρησης. Πέρα από αυτά, έφερε σε δύσκολη θέση και τον επί 30 χρόνια επικεφαλής της εταιρείας Μπόμπυ Κότικ, που δεν μπορούσε να πείσει πως δεν γνώριζε και δεν ανεχόταν αυτά τα «παρατράγουδα».

Τελικό αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη πτώση της μετοχής, η οποία σχεδόν «κόπηκε στη μέση», αφού από τα 104 δολάρια του περασμένου Φεβρουαρίου κατέβηκε μέχρι τα 56 στο τέλος του 2021. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η αποδοχή της πρότασης εξαγοράς που έκανε κάποια στιγμή η Microsoft ήταν σχεδόν αυτονόητη, παρά τις αντιρρήσεις του Κότικ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του διεθνούς Τύπου, το διοικητικό συμβούλιο είχε αποφασίσει πως η πώληση ήταν η καλύτερη λύση. Τελικά, ο Κότικ συμβιβάστηκε, αφού πρώτα προσπάθησε ανεπιτυχώς να βρει άλλον αγοραστή που να θέλει να πληρώσει περισσότερα χρήματα, και δέχθηκε την εξαγορά, εξασφαλίζοντας την παραμονή του μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης από τη Microsoft.

Η εξαγορά θα γίνει με την καταβολή 95 δολαρίων για κάθε μετοχή της Activision Blizzard, πολύ παραπάνω από τα 65,39 δολάρια του κλεισίματος της τελευταίας συνεδρίασης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας, αλλά πιο κάτω από την προ 12 μηνών τιμή της μετοχής. Οι δηλώσεις του Σατύα Ναντέλα είναι ενδεικτικές των προθέσεων της εταιρείας.

Όπως είπε, το gaming είναι ο πιο δυναμικός και ενδιαφέρων τομέας στον χώρο της διασκέδασης σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Metaverse. Η Microsoft θα γίνει η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο, μετά την κινεζική Tencent και την ιαπωνική Sony. Σύμφωνα με δηλώσεις συναδέλφων του Ναντέλα, η Microsoft φιλοδοξεί να πείσει ένα μεγάλο μέρος των 400 εκατομμυρίων παικτών που παίζουν κάθε μήνα τα παιχνίδια της Activision Blizzard, και κυρίως το χρυσοφόρο Call of Duty, να γίνουν συνδρομητές μέσω του συστήματος Game Pass.

Πέρα από τις συνέργειες μεταξύ της εξαγοραζόμενης εταιρείας και του τμήματος βιντεοπαιχνιδιών της Microsoft, υπάρχει η υποψία πως η εξαγορά μπορεί να δυσκολέψει λίγο τη ζωή της Sony φτιάχνοντας από εδώ και πέρα τα παιχνίδια με τέτοιο τρόπο που να μην μπορούν να παιχτούν εύκολα στην κονσόλα PlayStation της ιαπωνικής εταιρείας. Σχετικά με το Metaverse, το οποίο αναμένεται πως θα θυμίζει κάπως τα βιντεοπαιχνίδια, και κυρίως τα παιχνίδια που παίζονται διαδικτυακά μεταξύ των παικτών, γεμάτο με τρισδιάστατα γραφικά, με τους χρήστες να περνάνε ατέλειωτες ώρες μέσα σε ένα περιβάλλον με πολλά στοιχεία εικονικής και ενισχυμένης πραγματικότητας, η εξαγορά μίας μεγάλης εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών φαίνεται μία πολύ λογική κίνηση για τη Microsoft. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συστηματικές προσπάθειες των ανταγωνιστών της όπως η Facebook, η οποία άλλαξε ακόμα και το όνομά της, αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να βρεθεί μπροστά από όλες.

Η κίνηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί μεγαλοφυής, αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά στον επιχειρηματικό τομέα και τα στελέχη των δύο επιχειρήσεων ταιριάξουν μεταξύ τους. Ένα πρόβλημα θα μπορούσε να παρουσιαστεί στην περίπτωση που έρθουν στην επιφάνεια και άλλα «άπλυτα» της Activision Blizzard που θα φέρουν και άλλες αποχωρήσεις πολύτιμων στελεχών, ακόμα και του ίδιου του Κότικ. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα θα είναι η αφύπνιση των αρχών προστασίας του ανταγωνισμού, όπως η αμερικανική FTC υπό την ηγεσία της Lina Khan και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Μπορεί να έχουν περίπου είκοσι χρόνια να ασχοληθούν μαζί της, αλλά μία τόσο μεγάλη εξαγορά, σε έναν τομέα που συγκεντρώνει τα βλέμματα όλου του κόσμου, και με την προοπτική της κυριαρχίας στο επόμενο στάδιο του internet, δεν αποκλείεται καθόλου να ξυπνήσει τις αρχές και αρκετούς νομοθέτες που μέχρι τώρα ασχολούνται με την Google, τη Facebook και την Amazon. Αν γίνει αυτό, τότε το όνειρο του Σατύα Ναντέλα να γίνει ο «Master of the Metaverse», μπορεί να εξελιχθεί και σε εφιάλτη.