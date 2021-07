Η Microsoft βράβευσε τους Partner of the Year

Σημαντικές ανακοινώσεις στο Microsoft Inspire 2021 και απονομή των βραβείων Microsoft Partner of the Year 2021

OfficeLine, Dot.CY και Veracloud ξεχώρισαν σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Η Microsoft πραγματοποίησε για μία ακόμη χρονιά το Microsoft Inspire, το μεγαλύτερο συνέδριο που απευθύνεται στο παγκόσμιο οικοσύστημα των συνεργατών της, από τις 14 έως τις 15 Ιουλίου. Στόχος του συνεδρίου είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε συνεργάτες και εργαζόμενους της εταιρείας, να κάνουν τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, να ενημερωθούν για τις αλλαγές στη στρατηγική και τα προϊοντικά νέα της Microsoft, και να αναγνωρίσουν τους καλυτέρους συνεργάτες της χρονιάς.

Στην φετινή διοργάνωση, οι συνεργάτες της Microsoft είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τον ίδιο τον Chairman & CEO της Microsoft, Satya Nadella, προϊοντικές ανακοινώσεις που φέρουν νέες ευκαιρίες για τους συνεργάτες να αναπτύξουν λύσεις πάνω στο Microsoft cloud, που θα ανταποκρίνονται στον νέο κόσμο της εργασίας, αξιοποιώντας παράλληλα ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Ενδεικτικά δύο από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις ήταν:

Microsoft Cloud for Sustainability, Μια νέα λύση cloud που θα βοηθήσει τους πελάτες μας, σε όλους τους κλάδους, να επιτύχουν τους στόχους μείωσης και βιωσιμότητας άνθρακα. Διαβάστε την ανακοίνωση για να μάθετε περισσότερα.

Windows 365, μια υπηρεσία cloud, εισάγει έναν νέο τρόπο εμπειρίας των Windows 10 και Windows 11 (όταν θα είναι διαθέσιμα αργότερα αυτό το ημερολογιακό έτος) για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Τα Windows 365 μεταφέρουν το λειτουργικό σύστημα στο Microsoft cloud, μεταδίδοντας όλη την εμπειρία των Windows - εφαρμογές, δεδομένα και ρυθμίσεις - σε οποιαδήποτε συσκευή. Δείτε το δελτίο τύπου και την ιστοσελίδα του Microsoft 365 για περισσότερες πληροφορίες.

Στο πλαίσιο του Microsoft Inspire, όπως κάθε χρόνο η Microsoft παρουσιάζει τα Microsoft Partner of the Year Awards, μέσα από τα οποία βραβεύει συνεργάτες της με βάση την ανάπτυξη των πωλήσεων μέσα στο έτος και τις λύσεις που έχουν δημιουργήσει αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της Microsoft. Για αυτήν την χρονιά βραβεύτηκαν ως Country Partner of the Year τρεις συνεργάτες της Microsoft από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα, η Office Line, η Dot.cy και η Veracloud αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, σε παγκόσμιο επίπεδο οι εταιρείες PWC, EY και Avanade, Global System Integrators με παρουσία και στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας, βραβεύτηκαν σε πληθώρα κατηγοριών ο κάθε ένας, έχοντας επιδείξει βαθιά αφοσίωση στην οικοδόμηση λύσεων παγκόσμιας κλάσης για την επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινοί μας πελάτες.

Με αφορμή την ανακοίνωση των βραβεύσεων ο κύριος Αλμπέρτος Μπουρλάς, Διευθυντής Εμπορικών Συνεργατών της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας ανέφερε: «Ο θεσμός Partner of the Year αναγνωρίζει τη δέσμευση των συνεργατών μας σε κάτι περισσότερο από την υιοθέτηση υποδειγματικών λύσεων τεχνολογίας. Είναι η επιβράβευση της συνέπειας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας που επιδεικνύουν στη βάση του κοινού μας οράματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην πραγμάτωση του οποίου το οικοσύστημα των Partners παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τους ευχαριστούμε για την αφοσίωση και τη συνέπεια στους κοινούς μας στόχους».

Country Partner of the Year στην Ελλάδα: Office Line

H Office Line βραβεύτηκε - για τρίτη συνεχόμενη χρονιά - για τις εξαιρετικές της επιδόσεις στο Azure Cloud Adoption, την υλοποίηση Modern Workplace και Security λύσεων και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των πελατών της με τεχνολογίες αιχμής. H εταιρία ιδρύθηκε το 1997 και υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ενώ σήμερα έχει μετεξελιχθεί σε πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών cloud. Τα τελευταία 16 χρόνια η Office Line έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους συνεργάτες της Microsoft στην Ελλάδα, υλοποιώντας σημαντικά έργα σε πολυεθνικές εταιρείες, οργανισμούς δημόσιου και τραπεζικού τομέα, καθώς και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ είναι ο μόνος συνεργάτης στην Ελλάδα που έχει λάβει συνολικά 6 Αdvanced Specialization πιστοποιήσεις για το Microsoft Azure και το Microsoft 365.

Country Partner of the Year στην Κύπρο : Dot.Cy

Η Dot.Cy δρύθηκε το 1999 και παρέχει επιχειρηματικές λύσεις στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή χρησιμοποιώντας πλατφόρμες και τεχνολογίες της Microsoft. Με έδρα τη Λευκωσία και με περιφερειακό γραφείο στο Ντουμπάι, είναι o πιο εξειδικευμένος πάροχος λύσεων D365 Customer Engagement στην περιοχή, εξυπηρετώντας τις ανάγκες CRM διάσημων γνωστών οργανισμών. Με το dot.hospitality η εταιρεία προσφέρει μία μοναδική πλατφόρμα που απευθύνεται ειδικά στον κλάδο της φιλοξενίας πολυτελείας θεμελιωμένη πάνω σε Dynamics 365, η οποία μπορεί να μεταμορφώσει ψηφιακά τις ξενοδοχειακές λειτουργίες ενοποιώντας τες σε μια κεντρική λύση.

Partner of the Year στη Μάλτα : Veracloud

Η Veracloud είναι μια εταιρεία 2 ετών, η οποία έχει επιδείξει απαράμιλλη επιτάχυνση και ανάπτυξη, βοηθώντας τους πελάτες της στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, παρέχοντας λύσεις και υπηρεσίες βασισμένες στο cloud. Η Veracloud βραβεύτηκε για την επιτυχημένη υλοποίηση του συστήματος ανταπόκρισης οικονομικής ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα εν μέσω πανδημίας, το οποίο αξιοποιεί την υπάρχουσα συμφωνία της Microsoft με τη MITA και διαχειρίζεται τη δημιουργία, διανομή και εξαργύρωση e-vouchers.