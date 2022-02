Digital Ασφαλιστική Εταιρεία της Χρονιάς η Υδρόγειος Ασφαλιστική

Πρωτοπόρος του ψηφιακού μετασχηματισμού αναδεικνύεται η Υδρόγειος Ασφαλιστική, ως η Digital Ασφαλιστική Εταιρεία της χρονιάς στα πρώτα Digital Finance Awards.

Στον νέο θεσμό, ο οποίος επιβραβεύει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού στον χρηματοοικονομικό κλάδο, η Υδρόγειος Ασφαλιστική απέσπασε το κορυφαίο αυτό βραβείο – Grand Award - έχοντας συγκεντρώσει την υψηλότερη συγκεντρωτική βαθμολογία στον ασφαλιστικό πυλώνα, με 8 συνολικά διακρίσεις, σε 6 διαφορετικές κατηγορίες.

Πρωταθλητής αναδείχθηκε το Ydrogios Agent App, η mobile εφαρμογή που η εταιρεία δημιούργησε για το δίκτυο των ασφαλιστικών της διαμεσολαβητών. Με 5 Gold διακρίσεις σε 5 διαφορετικές κατηγορίες - Best Mobile App, Best Green/ESG Initiative, Best Core System Project, Best API Project και Best Insurtech Solution - το Ydrogios Agent App σφραγίζει την αξία του ως το πλέον ολοκληρωμένο εργαλείο για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αλλά και μία καινοτόμος για την ασφαλιστική αγορά υλοποίηση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πράσινη και mobile-first στρατηγική της εταιρείας.

Επιπλέον:

Gold διάκριση στην κατηγορία Best Analytics Digital Management απέσπασε, το Ydrogios Dashboard, η ψηφιακή εφαρμογή ανάλυσης δεδομένων και πληροφόρησης για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ενώ,

το Ydrogios Easy Sign, η καινοτόμος εφαρμογή εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής ασφαλιστικών εγγράφων της Υδρογείου Ασφαλιστικής διακρίθηκε με μία Silver και μία Bronze διάκριση, στις κατηγορίες Best Green/ESG Initiative και Best Insurtech Solution αντίστοιχα.

«Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε θέσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην καρδιά της εταιρείας μας και η διάκριση αυτή δικαιώνει τις επιλογές και τις προσπάθειές μας. Όλες μας οι πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό πηγάζουν από την προτεραιότητα που δίνουμε στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας. Θέλουμε να είμαστε δίπλα τους ως μία εταιρεία σύγχρονη και αποτελεσματική, με αμεσότητα, με έξυπνες υπηρεσίες, παντού και πάντα διαθέσιμες», δήλωσε παραλαμβάνοντας το μεγάλο βραβείο της Digital Ασφαλιστικής Εταιρείας της χρονιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, κ. Παύλος Κασκαρέλης, συνεχίζοντας:

«Οι πολλαπλές διακρίσεις μας δείχνουν το ευρύ φάσμα των τομέων όπου εφαρμόζουμε την καινοτομία: Υπηρεσίες, πράσινη στρατηγική, mobile-first προσέγγιση, analytics, συνδεσιμότητα υπηρεσιών, οργανωτική και λειτουργική ετοιμότητα. Δείχνουν ακόμη τις δυνατότητες των ανθρώπων μας, το ταλέντο και η ποιότητα των οποίων αποτελεί για εμάς το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το μεγάλο ψηφιακό στοίχημα του μέλλοντος».

Για τη στρατηγική ανάπτυξης και την υλοποίηση του Ydrogios Agent App και του Ydrogios Easy Sign η Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεργάστηκε με την Parity Telematics.

Λεζάντα φωτογραφίας: Από αριστερά προς δεξιά: Σεραφείμ Αίσωπος, Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Γιάννης Σουρλής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Άρης Καλιτσουνάκης, IT Manager, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Μαρία Παπουτσάνη, Συντονίστρια Εκπαίδευσης, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Κωνσταντίνος Μαγκανιάρης, Parity Telematics, Θοδωρής Ελισσαίος, Parity Telematics, Τζένη Αναγνωστάκη, Εμπορική Διευθύντρια, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Μαίρη Βογιατζή, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Υδρόγειος Ασφαλιστική