Παράταση ερευνών νότια του Καστελόριζου από την Τουρκία

Νέα NAVTEX εξέδωσε νωρίς το πρωί η Τουρκία διατηρώντας το ερευνητικό σκάφος Bilim 2 στην περιοχή του Καστελόριζου για επιστημονικές έρευνες.

Σύμφωνα με την νέα τουρκική αναγγελία (1015/19) το Bilim 2 θα πραγματοποιήσει ωκεανογραφικές - κλιματολογικές έρευνες από 16-18 Σεπτεμβρίου σε μια εκτεταμένη περιοχή η οποία εκτείνεται ανατολικά και νότια του Καστελόριζου επικαλύπτοντας και πάλι μεγάλο μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αλλά και των περιοχών ευθύνης της Ελλάδας και της Κύπρου για την άσκηση αρμοδιοτήτων και την έκδοση NAVTEX.



Το τουρκικό σκάφος το οποίο λόγω «ηλικίας» και εξοπλισμού έχει περιορισμένες δυνατότητες, πραγματοποίησε κανονικά το πρόγραμμα ερευνών του από τις 13 Σεπτεμβρίου πλέοντας όλο αυτό το διάστημα ανατολικά της Ρόδου και νότια του Καστελόριζου . Εντύπωση προκαλεί πάντως ότι πέραν της διακριτικής παρακολούθησης των κινήσεων του τουρκικού σκάφους από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, οι αρμόδιες Αρχές δεν εξέδωσαν ακυρωτική NAVTEX καθώς στην περιοχή αυτή την αρμοδιότητα έκδοσης αναγγελιών έχει η Ελλάδα.

Πάντως οι ωκεανογραφικές έρευνες δεν έχουν σχέση με τις σεισμογραφικές, καθώς γίνονται σε «στήλη ύδατος» με συλλογή δειγμάτων και δεν αφορούν στην υφαλοκρηπίδα. Όμως η επιλογή των σημείων που γίνεται η επιστημονική έρευνα του Bilim-2 έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπέμπει στις διεκδικήσεις της Τουρκίας επι της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο .

Η τουρκική NAVTEX:

N/W : 1015/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 16-18 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

35 35.00 N - 029 31.00 E

35 50.00 N - 029 30.00 E

36 05.00 N - 029 50.00 E

36 05.00 N - 030 31.00 E

35 00.00 N - 030 31.00 E

35 00.00 N - 029 30.00 E

35 00.00 N - 028 30.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.







N.M.