Παιχνίδια της Τουρκίας νότια της Ρόδου με τις «πλάτες» της Μόσχας

Σε μια νέα κίνηση που αμφισβητεί κρίσιμες αρμοδιότητες της Ελλάδας, αυτή την φορά με την σύμπραξη της Μόσχας, η Τουρκία εξέδωσε Navtex για άσκηση του ρωσικού ναυτικού σε περιοχή που η αρμοδιότητα έκδοσης αναγγελιών ανήκει στην Ελλάδα.

Η Navtex 1113/19 που εκδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης αναγγέλλει την διεξαγωγή άσκησης με πυρά από τις 12-13 Οκτωβρίου στην περιοχή νότια της Ρόδου, εκεί ακριβώς που σύμφωνα με τις ακραίες διεκδικήσεις της Τουρκίας φθάνει σε πρώτη φάση η τουρκική υφαλοκρηπίδα πέριξ του 28ου Μεσημβρινού.

Η επιλογή της περιοχής για την άσκηση του ρωσικού ναυτικού δεν είναι φυσικά τυχαία, καθώς η Τουρκία έχει δηλώσει μονομερώς στον ΟΗΕ ότι το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας της είναι στο σημείο αυτό αλλά το απώτατο όριο της θα ορισθεί μετά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και μεταξύ των άλλων χωρών της περιοχής. Με βάση αυτή την δήλωση αφήνει το «παράθυρο» ανοικτό για διεκδίκηση υφαλοκρηπίδας μέχρι και νότια της Ιεράπετρας.

Σε όλη αυτή την περιοχή φυσικά η αρμοδιότητα για την διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων και της Έρευνας και Διάσωσης ανήκει στην Ελλάδα και η συγκεκριμένη Navtex έχει στόχο να υπονομεύσει ακριβώς την ελληνική παρουσία στην περιοχή.

Εξαιρετικά προβληματική και ανησυχητική είναι η σύμπραξη της Μόσχας σε αυτό το παιγνίδι, καθώς προφανώς η Ρωσία απευθύνθηκε στην Τουρκία για την έκδοση αναγγελίας, αναγνωρίζοντας έτσι παράνομα την δικαιοδοσία των τουρκικών αρχών για την έκδοση της Navtex.

TURNHOS N/W : 1113/19

MEDITERRANEAN SEA

RUSSIAN NAVY FIRING EXERCISES, FROM 120600Z OCT 19 TO 132359Z OCT 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 30.00 N - 028 00.00 E

34 30.00 N - 028 40.00 E

34 00.00 N - 028 40.00 E

34 00.00 N - 028 00.00 E

CAUTION ADVISED.

Ν.Μ.