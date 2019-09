Στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας οι έρευνες από το Oruc Reis

Του Νίκου Μελέτη

Σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, δίπλα ακριβώς στην ελληνική και με μικρή επικάλυψη της κυπριακής υφαλοκρηπίδας, στέλνει τελικά για έρευνες το δεύτερο σεισμογραφικό σκάφος της, το Oruc Reis, η Τουρκία, καθώς με Navtex που εξέδωσε το απόγευμα αναγγέλλει έρευνες από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου σε περιοχή νοτιοανατολικά του Κας.

Προς το παρόν διαψεύδονται τα σενάρια(που καλλιεργούνταν και αναπαράγονταν από τα ελληνικά ΜΜΕ, χωρίς να έχει υπάρξει η οποιαδήποτε ένδειξη η αναφορά από την Άγκυρα) που εδώ και τρεις μήνες τουλάχιστον έφερναν την Τουρκία αποφασισμένη να στείλει το δεύτερο σεισμογραφικό σκάφος της σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, κάτι που πρακτικά θα είχε ως συνέπεια την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δυο χωρών.

Από ελληνικής πλευράς είχε υπάρξει προληπτική διπλωματία και από την προηγούμενη και από τη νέα κυβέρνηση, καθώς είχε προειδοποιηθεί μέσω όλων των καναλιών επικοινωνίας η Άγκυρα, ότι η Ελλάδα θα αντιδρούσε σε κάθε παρέμβαση εντός της υφαλοκρηπίδας της και ότι η «διαφορά της Ελλάδας με την Κύπρο είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο έχει ως αποστολή την προστασία της εθνικής κυριαρχίας».

Όπως έχει επισημανθεί όμως από αυτή τη στήλη, ο κ. Ερντογάν στην παρούσα φάση δεν θα είχε τίποτε να κερδίσει από μια θερμή αντιπαράθεση με την Ελλάδα στο Καστελόριζο που αντιθέτως θα μπορούσε να έχει αρνητικότατες συνέπειες για την Τουρκία και σε στρατιωτικό και σε διπλωματικό επίπεδο τη στιγμή που προσπαθεί να διασώσει ζωτικά συμφέροντά της στα νοτιοανατολικά σύνορά της.

Επίσης είναι προφανές ότι η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο προτεραιότητα έχει να στοχοποιεί την Κυπριακή Δημοκρατία προσδοκώντας ότι είτε θα διακόψει είτε θα κερδίσει μερίδιο (μεσω των Τουρκοκυπρίων) στο ενεργειακό πρόγραμμά της.

Πάντως οι κινήσεις της Τουρκίας κάθε άλλο παρά είναι τυχαίες. Το σημείο στο οποίο στέλνει το Oruc Reis είναι ακριβώς η «σφήνα» της τουρκικής υφαλοκρηπίδας που μπαίνει ανάμεσα στην ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα, την οποία βεβαίως η Τουρκία δεν αναγνωρίζει. Και σε αυτή την φάση τουλάχιστον επιλέγει να μην αμφισβητήσει εμπράκτως τουλάχιστον την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σε κάθε περίπτωση όμως η παρουσία ενός τουρκικού σεισμογραφικού τόσο κοντά στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας την οποία διεκδικεί η Τουρκία, απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, καθώς το ORUC REIS ανα πάσα στιγμή το επόμενο διάστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο άσκησης πίεσης προς την Αθήνα και προς τη Λευκωσία.

N/W : 1016/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 16 SEP-20 OCT 19 IN AREA BOUNDED BY;

35 59.98 N - 030 00.00 E

34 59.80 N - 029 59.93 E

34 59.85 N - 030 59.93 E

35 59.92 N - 030 59.85 E