Μπαράζ τουρκικών στρατιωτικών ασκήσεων σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο

Με το γνωστό «πλάνο» στρατιωτικών ασκήσεων σε Κύπρο και Καστελόριζο συνεχίζει το μπαράζ των προκλητικών ενεργειών η Τουρκία θέλοντας να κρατήσει ψηλά την ένταση και σε αυτό το επίπεδο στην ανατολική Μεσόγειο.

Με μια σειρά NAVTEX που εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας η Τουρκία αναγγέλλει τη διεξαγωγή ασκήσεων για τις 29 και 31 Αυγούστου (NAVTEX 0926/19) σε μεγάλη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, η οποία μάλιστα φθάνει ακριβώς στα όρια των χωρικών υδάτων του Καστελόριζου. Περιοχή η οποία έχει επιλεγεί με τρόπο που να παραπέμπει στον γνωστό ισχυρισμό της Τουρκίας ότι το Καστελόριζο και όλα τα νησιά δεν έχουν άλλα δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, πέραν των χωρικών υδάτων τους.

Με τη NAVTEX 0927/19 η Τουρκία δεσμεύει για άσκηση στις 29 Αυγούστου περιοχή βορειοδυτικά της Πάφου καλύπτοντας και το σημείο που πραγματοποιεί την παράνομη γεώτρηση το Fatih ενώ με δύο ακόμη NAVTEX(0929/19 και 0930/19) δεσμεύει παράνομα για ασκήσεις περιοχή νότια της Λεμεσού για σχεδόν όλο τον Σεπτέμβριο (2, 5, 10, 13, 16, 19, 24, 28 Σεπτεμβρίου).

Οι τουρκικές NAVTEX

TURNHOS N/W : 0930/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL TRAINING,

05 SEP 19 FROM 1100Z TO 1400Z

13 SEP 19 FROM 0900Z TO 1200Z

19 SEP 19 FROM 0700Z TO 1000Z

28 SEP 19 FROM 1400Z TO 1700Z

IN AREA BOUNDED BY;

34 15.15 N - 033 12.08 E

34 15.15 N - 033 27.78 E

33 42.15 N - 033 27.78 E

33 42.15 N - 033 12.08 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0929/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE,

02 SEP 19 FROM 1000Z TO 1200Z

10 SEP 19 FROM 1300Z TO 1500Z

16 SEP 19 FROM 1400Z TO 1600Z

24 SEP 19 FROM 0800Z TO 1000Z

IN AREA BOUNDED BY;

34 15.15 N - 033 12.08 E

34 15.15 N - 033 27.78 E

33 42.15 N - 033 27.78 E

33 42.15 N - 033 12.08 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0927/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL EXERCISE, ON 29 AUG 19 FROM 1100Z TO 1700Z IN AREA BOUNDED BY;

35 22.00 N - 031 12.00 E

34 58.00 N - 031 12.00 E

34 58.00 N - 031 48.00 E

35 22.00 N - 031 48.00 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0926/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL EXERCISES (WITHOUT FIRING), ON 29 AUG 19 FROM 1900Z TO 2100Z AND 31 AUG 19 FROM 1200Z TO 1400Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N - 028 44.00 E

36 02.40 N - 029 20.60 E

36 04.37 N - 029 23.12 E

35 58.80 N - 029 38.05 E

35 03.00 N - 029 38.00 E

35 30.00 N - 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.

Σαράντα παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά πάνω από το Αιγαίο

Στο μεταξύ, 40 παραβιάσεις και 8 παραβάσεις στο FIR Αθηνών πραγματοποίησαν τη Δευτέρα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Οι τέσσερις παραβιάσεις ήταν υπερπτήσεις που πραγματοποίησαν 2 τουρκικά F-16 στις 12:03 στα 22.400 πόδια και 2 τουρκικά F-4 στις 12:04 στα 10.000 πόδια, πάνω από τα νησιά Ανθρωποφάγοι και Μακρονήσι.

Οι παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από 7 τουρκικά μαχητικά, τέσσερα από τα οποία ήταν οπλισμένα, ενώ εκτέλεσαν και 7 σχηματισμούς.

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.