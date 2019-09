Navtex υψηλού ρίσκου για ταυτόχρονες ασκήσεις από Ελλάδα και Τουρκία

Του Νίκου Μελέτη

Σκηνικό έντασης στήνει η Τουρκία το επόμενο διήμερο στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς πραγματοποιεί ναυτικές ασκήσεις σε περιοχές που συνδέονται είτε με τις παράνομες έρευνες και γεωτρήσεις στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα είτε με τις γνωστές και ακραίες διεκδικήσεις της εις βάρος της Ελλάδας, ενώ αύριο και οι δυο χώρες έχουν δεσμεύσει την ίδια περιοχή για διεξαγωγή άσκησης την ίδια ώρα νότια του Καστελόριζου.

Οι κινήσεις αυτές γίνονται την στιγμή που ο Τ. Ερντογάν δεν αρκείται πλέον να διακηρύσσει το νέο δόγμα της Τουρκίας της «Γαλάζιας Πατρίδας» που βάφει τουρκικό το μισό Αιγαίο και όλη την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά και να το επιδεικνύει στους χάρτες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η επιλογή της Τουρκίας να πραγματοποιήσει άσκηση και να δεσμεύσει παράνομα περιοχή για τον σκοπό αυτό νότια του Καστελόριζου σε σημείο που παραπέμπει στην τουρκική θεώρηση για διαμοιρασμό της υφαλοκρηπίδας της ανατολικής Μεσογείου με υφαρπαγή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας προκάλεσε αντίδραση της Αθήνας, που αφού χαρακτήρισε άκυρη την τουρκική Αναγγελία δέσμευσε (με την NAVWARN 468/19) την ίδια περιοχή για άσκηση την ίδια ημέρα και ίδια ώρα: 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00-15.00 UTC.

Το γεγονός ότι έχει δεσμευθεί και από τις δυο χώρες η ίδια περιοχή για άσκηση την ίδια χρονική στιγμή, προκαλεί ανησυχία καθώς με δεδομένη την ένταση που υπάρχει και την προσπάθεια της Τουρκίας να επικαιροποιήσει είτε με ασκήσεις είτε με έρευνες είτε με προβολή χαρτών τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο η συνεύρεση αεροναυτικών δυνάμεων των δυο χωρών στο ίδιο σημείο, ενέχει κινδύνους για σοβαρή κλιμάκωση της έντασης.

Μετά από πολύ καιρό υπήρξε αντίδραση της Αθήνας και ακύρωση της τουρκικής NAVTEX καθώς με την Αναγγελία 1281/2019 οι ελληνικές Αρχές δηλώνουν ότι:«Το μήνυμα NAVTEX με αριθμό 0943/19 που εκπέμπεται από τον Σταθμό NAVTEX της Αττάλειας και αφορά άσκηση Ναυτικού μεταδίδεται από μη εξουσιοδοτημένο Σταθμό. Ο μόνος εξουσιοδοτημένος Σταθμός NAVTEX σε εφαρμογή του GMDSS για εκπομπές πληροφοριών ναυτιλιακής ασφάλειας και πληροφοριών έρευνας και διάσωσης για την συγκεκριμένη περιοχή είναι ο Σταθμός NAVTEX Ηρακλείου, εγκεκριμένος από τον IMO και IHO. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το ΕΚΣΕΔ Πειραιά».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τουρκία με δυο NAVTEX (0964/19 και 0961/19) που εξέδωσε χθες το απόγευμα από την μια δηλώνει ότι η δική της Αναγγελία για την πραγματοποίηση άσκησης είναι έγκυρη και συνεχίζει να ισχύει και ότι η ελληνική NAVTEX είναι άκυρη καθώς εκδόθηκε από «μη εξουσιοδοτημένο σταθμό». Και επιμένει ότι για την περιοχή αυτή νότια του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης η αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX ανήκει στον Σταθμό της Αττάλειας.

Η Τουρκία χθες το απόγευμα δέσμευσε και πάλι μεγάλη περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου και νότια του νησιού για πραγματοποίηση άσκησης επίσης την Τετάρτη, ενώ 4-5 Σεπτεμβρίου πραγματοποιεί νέα ναυτική άσκηση βορειοδυτικά της Πάφου κοντά στο σημείο της παράνομης γεώτρησης του Fatih. Στις 5 Σεπτεμβρίου υπάρχει μια ακόμη προγραμματισμένη τουρκική άσκηση νότια της Κύπρου (NAVTEX 930/19) εκεί που πραγματοποιεί παράνομες έρευνες το σεισμογραφικό BARBAROS.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0943/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL TRAINING, ON 04 SEP 19 FROM 1000Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

33 47.18 N - 028 47.17 E

33 55.02 N - 028 54.63 E

33 48.78 N - 029 04.05 E

33 40.94 N - 028 56.59 E

CAUTION ADVISED.

H Ελληνική NAVTEX

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 468/19

SOUTH EAST KRITIKO SEA.

IERAPETRA SEA.

FIRING EXERCISE.

FROM 041000 UTC TO 041500 UTC SEP 19

IN AREA BOUNDED BY:

33-47,18N 028-47,17E

33-55,02N 028-54,63E

33-48,78N 029-04,05E

33-40,94N 028-56,59E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MSG 041600 UTC SEP 19