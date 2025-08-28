Πόλεμος στην Ουκρανία

Η νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας με drones και πυραύλους στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 38, προκάλεσε επίσης ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ, δήλωσε την Πέμπτη η Επίτροπος της Ένωσης, Μάρτα Κος.

«Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα σε περιοχές αμάχων», ανέφερε η Κος σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas.



I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror.



Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ — Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βίαιες επιθέσεις, ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και επιλέγει την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας βρίσκεται στο πλευρό του προσωπικού της ΕΕ, των οικογενειών τους και όλων των Ουκρανών που υπομένουν αυτή την επίθεση», τόνισε.

Κύμα ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο

Υπενθυμίζεται πως κύμα ρωσικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα, ιδίως με βαλλιστικούς πυραύλους, που χαρακτηρίστηκε «τεράστιο» από τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δεκάδες ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 38.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε τρεις και αυτός των τραυματιών σε εννιά. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι παιδί», ανέφερε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση Κιέβου. Αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.

💥💥ATAQUE RUSO💥💥

Fuego y humo en la capital ucraniana. La ciudad de Kiev ha sido impactada por múltiples misiles balísticos hace un momento. pic.twitter.com/dli629QhUK — CARLOS AGUIAR - GEOPOLÍTICA (@Geopolitik_2030) August 28, 2025

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στο Κίεβο, διαπίστωσε νωρίτερα ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετέδωσε πως είδε πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στην πόλη και άκουσε επίσης μηχανές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

More strikes on Kiev (below), more than 80 drones in the sky. Missile strikes on Zhitomir. pic.twitter.com/0L7R726czO — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 28, 2025

Οι αρχές αναφέρθηκαν σε ζημιές σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με τον δήμαρχο Κλίτσκο να αναφέρεται σε «τεράστια» επίθεση.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Τιμούρ Τκατσένκο αναφέρθηκε σε «ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» και πυρκαγιές σε βρεφονηπιακό σταθμό και πολυκατοικία.

Κάτοικοι πήγαν στα καταφύγια, ανάμεσά τους κάποιοι με υπνόσακους σε σταθμούς του μετρό.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα και στο μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής επικράτειας κηρύχτηκε συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας).

Εκτός της πρωτεύουσας, η εταιρεία των ουκρανικών σιδηροδρόμων έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση της Ρωσίας που προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Βινίτσια (κεντρικά), με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην κίνηση των συρμών.

Οι δυο χώρες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες παρά την εντατική διπλωματική δραστηριότητα με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

🔥🔥KIEV AMANECE CON INCENDIOS EN VARIOS PUNTOS TRAS EL ATAQUE COMBINADO RUSO🔥🔥 pic.twitter.com/QMj1nLqcEi — CARLOS AGUIAR - GEOPOLÍTICA (@Geopolitik_2030) August 28, 2025

Ο ρωσικός στρατός, που έχει κυριεύσει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της, επιταχύνει την προέλασή του στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες, αντιμέτωπος με πιο ολιγάριθμες και λιγότερο εφοδιασμένες μονάδες του ουκρανικού στρατού.

Για πρώτη φορά, προχθές Τρίτη η ουκρανική στρατιωτική διοίκησης αναγνώρισε πως ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός από την πλευρά του είχε ανακοινώσει πως προελαύνει από τον Ιούλιο