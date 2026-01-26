Ζελένσκι: Ζητά επίσπευση των συνομιλιών με τη Ρωσία πριν από την Κυριακή

Επίσπευση των διπλωματικών συνομιλιών Ουκρανίας - Ρωσίας ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι θα ήταν θετικό να επαναληφθούν ακόμη και νωρίτερα από την Κυριακή.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων διαπραγματευτών αναμένεται να επαναληφθούν την Κυριακή, είπε ο Ζελένσκι, καλώντας παράλληλα τους συμμάχους να μην αμβλύνουν την πίεση προς τη Μόσχα, σύμφωνα με το Reuters.

Στο βραδινό του διάγγελμα της Δευτέρας, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κατά τις συνομιλίες του περασμένου Σαββατοκύριακου στο Άμπου Ντάμπι οι δύο πλευρές συζήτησαν τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται και να επιτηρείται η εφαρμογή τους.