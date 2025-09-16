Ζελένσκι: Ζητά από τον Τραμπ «καθαρή θέση» σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε μια «καθαρή θέση» από τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ώστε να σταματήσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σε συνέντευξή του Sky News, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν οι μάχες είναι να τεθούν πρώτα σε εφαρμογή καθορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας και αυτό, είπε, μπορεί να συμβεί μόνο αν ο Τραμπ είναι τολμηρός.

Επίσης, δήλωσε στο Sky News ότι ελπίζει ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, θα αναλύσει λεπτομερώς τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας με τον πρόεδρο κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα.

«Ελπίζω πολύ ότι (ο Στάρμερ) θα μπορέσει να έχει μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία.

«Πριν τερματίσουμε τον πόλεμο, θέλω πραγματικά να έχω όλες τις συμφωνίες σε ισχύ. Θέλω να... έχω ένα έγγραφο που να υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και όλους τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

«Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε μια σαφή θέση του Προέδρου Τραμπ».

«Κάντε τον Πούτιν να φοβηθεί»

Ο Ζελένσκι προέτρεψε επίσης τον ηγέτη των ΗΠΑ να λάβει «ισχυρά προσωπικά μέτρα» για να «σταματήσει τον Πούτιν», αφού ο Τραμπ προέτρεψε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα για να πιέσουν τη Μόσχα.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ είναι αρκετά ισχυρές για να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις», είπε. «Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μας δώσει συστήματα αεράμυνας σε ποσότητα και οι ΗΠΑ έχουν αρκετά.

«Είμαι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιβάλουν αρκετές κυρώσεις για να βλάψουν τη ρωσική οικονομία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρκετή δύναμη για να κάνει τον Πούτιν να τον φοβάται.

«Η Ευρώπη έχει ήδη εισαγάγει 18 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και το μόνο που λείπει τώρα είναι ένα ισχυρό πακέτο κυρώσεων από τις ΗΠΑ».