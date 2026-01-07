Ζελένσκι: Ζαπορίζια και εδαφικά στο τραπέζι των συνομιλιών Ουκρανίας - ΗΠΑ στο Παρίσι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει πως ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο οποίος τελεί υπό ρωσική κατοχή, καθώς και τα εδαφικά ζητήματα, θα συζητηθούν από την ομάδα του και τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στις συνομιλίες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο Παρίσι.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης, μέσω ανάρτησής του στο Χ, ότι θα τεθούν επί τάπητος και πιθανά σχήματα συναντήσεων σε επίπεδο ηγετών, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων συμμάχων και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αναφέρει το Reuters.