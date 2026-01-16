Ζελένσκι: Πέφτουν οι υπογραφές με τις ΗΠΑ για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και ένα πακέτο μεταπολεμικής ανάκαμψης, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα σχετικά έγγραφα θα μπορούσαν να υπογραφούν στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η ομάδα του Κιέβου ελπίζει επίσης να λάβει σαφείς θέσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη στάση της Ρωσίας απέναντι στις προτάσεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο. Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας που θα διαρκέσουν παραπάνω από το διάστημα, το οποίο «προσφέρει» ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει ολοκληρώσει το μέρος της εργασίας της για τα έγγραφα που σκιαγραφούν ένα «πακέτο ευημερίας», το οποίο αποσκοπεί στην αποδέσμευση χρηματοδότησης για τη δαπανηρή μεταπολεμική ανάκαμψη της χώρας, καθώς και στις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν μια μελλοντική ρωσική επίθεση. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εκτιμήσει ότι η ανοικοδόμηση θα απαιτήσει περίπου 800 δισ. δολάρια.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει συχνά επικρίνει τον Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι θεωρεί τον Ουκρανό πρόεδρο εμπόδιο στην ειρήνη, εκτίμηση που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη θέση των Ευρωπαίων συμμάχων.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Ουάσινγκτον έχει πιέσει την Ουκρανία να συμφωνήσει σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο, το οποίο στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στη Μόσχα, ενώ το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί νέα ρωσική επίθεση στο μέλλον.

«Κάθε μία από αυτές τις επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού μας τομέα και των πόλεών μας δείχνει ξεκάθαρα τα πραγματικά συμφέροντα και τις προθέσεις της Ρωσίας: δεν ενδιαφέρονται για συμφωνίες, αλλά για την περαιτέρω καταστροφή της Ουκρανίας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνέντευξη Τύπου.

I informed @prezidentpavel about the situation on the frontline and about our recovery needs. Every day, Ukrainians have to restore essential services after Russian attacks. And each of these strikes against our energy sector and our cities quite clearly shows Russia’s real… pic.twitter.com/MskQqKP4i1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες, επικαλούμενος τις πρόσφατες επιθέσεις της Μόσχας στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας ως ένδειξη των πραγματικών της προθέσεων.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία παρέλαβε ένα «σημαντικό» πακέτο πυραύλων αεράμυνας το πρωί, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι με τη στάση της καθυστερεί τις ειρηνικές διαπραγματεύσεις.

«Μέχρι σήμερα το πρωί, είχαμε αρκετά συστήματα αεράμυνας χωρίς πυραύλους. Σήμερα μπορώ να μιλήσω γι' αυτό ανοιχτά, επειδή από σήμερα έχουμε αυτούς τους πυραύλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ενδέχεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, συνάντηση την οποία ο Ουκρανός ηγέτης έχει ζητήσει δημοσίως.