Μπάιντεν - Ζελένσκι

Κατ' ιδίαν συνάντηση στο Λευκό Οίκο είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ λίγο αργότερα παραχώρησαν από κοινού συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ΗΠΑ και Ουκρανία έχουν στενή επαφή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, αλλά υπογράμμισε ότι ήταν «ιδιαίτερα καλό να συναντιόμαστε από κοντά και να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια».



Παράλληλα, ανακοίνωσε βοήθεια 1,85 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία με Patriot και βόμβες ακριβείας. «Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να ολοκληρωθεί η απαραίτητη εκπαίδευση» για τη λειτουργία του συστήματος, αλλά είπε ότι οι πύραυλοι Patriot θα αποτελέσουν «κρίσιμο πλεονέκτημα» για την άμυνα της Ουκρανίας.

«Δεν θα μείνετε ποτέ μόνοι», είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απευθυνόμενος στον ουκρανικό λαό, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο αγώνας της Ουκρανίας είναι μέρος από κάτι πολύ μεγαλύτερο», πρόσθεσε.

«Από την αρχή οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκέντρωσαν εταίρους και συμμάχους σε όλο τον κόσμο για να σταθούν δυνατά δίπλα στην Ουκρανία... Περισσότερα από 50 χώρες έχουν δεσμεύσει περισσότερα από 2.000 τανκς και άλλα οχήματα», είπε ο Μπάιντεν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν περήφανες που καλωσόρισαν περισσότερους από 221.000 Ουκρανούς που αναζητούν καταφύγιο», είπε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι η USAID θα διαθέσει 374 εκατ.δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια στους Ουκρανούς.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το επιπλέον πακέτο βοήθειας ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, λέγοντας ότι θα περιλαμβάνει και τους Patriot.

«Ο αμερικανικός λαός είναι μαζί σας σε κάθε βήμα... θα μείνουμε μαζί σας για όσο χρειαστεί», είπε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας πως «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα κρατήσουμε τη φλόγα της ελευθερίας φωτεινή».

Παράλληλα, ότι η Ρωσία οπλίζει τον σκληρό χειμώνα εναντίον του ουκρανικού λαού και ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους βοηθούν την Ουκρανία να κάνει «κρίσιμες επισκευές» στα ενεργειακά της συστήματα.

Ζελένσκι: Είμαι ευγνώμων

«Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Μπάιντεν…[για] την ενότητα [που] ενώνει τους εταίρους στον παγκόσμιο νότο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι ανυπομονεί για «καλές» συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου για την υποστήριξή τους.

«Συζητήσαμε θέματα αντιπαράθεσης ενάντια σε κάθε τρομοκρατική ενέργεια από τη Ρωσία, την καταστροφή της ενεργειακής μας υποδομής, πρέπει να επιβιώσουμε αυτόν τον χειμώνα… Αυτό είναι ένα βασικό ανθρωπιστικό ζήτημα για εμάς. Συζητάμε κυρώσεις και νομικές πιέσεις στην τρομοκρατική χώρα της Ρωσίας», είπε ο Ζελένσκι.

«Δεν έχω δει ποτέ το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ενωμένα σε οποιοδήποτε θέμα και δεν βλέπω σημάδια αλλαγής... Όλοι γνωρίζουμε τι διακυβεύεται, η ίδια η ιδέα της κυριαρχίας, ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Ο Πούτιν νόμιζε ότι θα αποδυνάμωνε το ΝΑΤΟ, αντ' αυτού ενίσχυσε το ΝΑΤΟ… Παρήγαγε μια πιο ενωμένη Ευρώπη», είπε ο Μπάιντεν.

«Αισθάνομαι πολύ καλά για την αλληλεγγύη για υποστήριξη προς την Ουκρανία», πρόσθεσε.

«Απλώς η ειρήνη είναι διαφορετική. Για μένα, ως πρόεδρο, η δίκαιη ειρήνη δεν είναι συμβιβασμός στην κυριαρχία, την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μου, η ανταπόδοση όλων των ζημιών που προκλήθηκαν από τη ρωσική επιθετικότητα», είπε ο Ζελένσκι απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς οραματίζεται την ειρήνη για την Ουκρανία.

«Ως πατέρας, θα ήθελα να τονίσω πόσοι γονείς έχασαν τους γιους και τις κόρες τους στην πρώτη γραμμή, οπότε τι είναι η ειρήνη για αυτούς;» πρόσθεσε.

«Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία να πετύχει στο πεδίο της μάχης… Δεν νομίζω ότι πρέπει να υποτιμήσουμε τον αντίκτυπο που έχει αυτός ο πόλεμος στη Ρωσία και τις απώλειες που υφίστανται», είπε ο Μπάιντεν.

«Ο Πούτιν θα αποτύχει»

«Ο Πούτιν κυνηγάει ολοένα και περισσότερο πολιτικούς στόχους… Αυτός ο τύπος είναι, λοιπόν… θα αποτύχει… Έχει αποτύχει στο παρελθόν και είναι πολύ σημαντικό για αυτόν και για όλους τους άλλους να δουν ότι ο πρόεδρος Zελένσκι και εγώ είμαστε… ενωμένοι», είπε ο Μπάιντεν.

«Στέκομαι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον πρόεδρο Μπάιντεν στο ίδιο βήμα γιατί τον σέβομαι ως άνθρωπο, ως πρόεδρο… Για μένα αυτή είναι μια ιστορική στιγμή», είπε ο Ζελένσκι.

«Μπορεί ακόμη και να προχωρήσει παραπέρα» ενδεχομένως ακόμη και να θέλει να εισβάλει σε πρώην σοβιετικά κράτη, είπε ο Ζελένσκι για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Πρέπει να ενδιαφέρεται να τραβήξει την προσοχή από τον κόσμο γιατί δεν είναι θέμα πολιτισμένων ανθρώπων», πρόσθεσε μέσω διερμηνέα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρίσκεται στις ΗΠΑ, συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του στο εξωτερικό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ντυμένος με ένα χακί πουλόβερ, ο Ζελένσκι πόζαρε για τους δημοσιογράφους, έχοντας στο πλευρό του την Τζιλ και τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τον αγκάλιασε.

«Ο αμερικανικός λαός στέκει υπερήφανα στο πλευρό του ουκρανικού», είπε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «στηρίζουν την επιδίωξη της Ουκρανίας για μια δίκαιη ειρήνη».

Μπάιντεν: Τιμή μου να είμαι δίπλα σας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στις 300 ημέρες του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς μίλησε σε δημοσιογράφους έχοντας μαζί του τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κύριε Πρόεδρε, είναι καλό που σας έχουμε πίσω», είπε ο Μπάιντεν στον Ζελένσκι. «Είναι τιμή να είμαι δίπλα σας στην ενωμένη άμυνα ενάντια σε έναν βάναυσο, βάναυσο πόλεμο που διεξάγεται από τον Πούτιν».

«Δύσκολο να το πιστέψω, 300 μέρες να περνάτε αυτό, και ο Πούτιν έχει επιτεθεί βάναυσα στο δικαίωμα των Ουκρανών να υπάρχουν ως έθνος, και έχει επιτεθεί στον αθώο ουκρανικό λαό για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για να εκφοβίσει», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, σημειώνοντας πως κλιμακώθηκαν οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές και αστικές υποδομές.

Ο Πούτιν «προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον χειμώνα ως όπλο», είπε ο Μπάιντεν.

Διαβεβαίωσε τέλος ότι οι Αμερικανοί, μαζί με τους Ευρωπαίους συμμάχους, στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Ζελένσκι: Ευχαριστώ τον πρόεδρο, το Κογκρέσο και τους Αμερικανούς

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απένειμε στον Τζο Μπάιντεν το βραβείο Ουκρανού Ήρωα.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο και το Κογκρέσο για την υποστήριξή τους ενώ εξέφρασε την εκτίμηση του και για τον αμερικανικό λαό.

«Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά ευχαριστώ τη δικομματική υποστήριξη, ευχαριστώ το Κογκρέσο, και λέω “ευχαριστώ” από απλούς ανθρώπους στους απλούς ανθρώπους, τους Αμερικανούς. Το εκτιμώ πραγματικά», είπε.

Ακολούθως, ο Ζελένσκι απένειμε στον Μπάιντεν το βραβείο του Ήρωα, το οποίο, όπως είπε, του το έδωσε ένας Ουκρανός λοχαγός που πολεμούσε στην περιοχή του Ντονμπάς.

«Ένας τύπος που είναι ειλικρινά, πραγματικά ήρωας, πραγματικός αρχηγός, μου ζήτησε να δώσω το βραβείο του και μου ζήτησε να δώσω το βραβείο στον Πρόεδρο Μπάιντεν», είπε ο Ζελένσκι. «Είναι πολύ γενναίος και είπε δώσε το στον πολύ γενναίο Πρόεδρο και θέλω να σας το δώσω, είναι ένας σταυρός στρατιωτικής αξίας».

Λίγο νωρίτερα, στην πρώτη του ανάρτηση επί αμερικανικού εδάφους, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για να ευχαριστήσει την αμερικανική κυβέρνηση για τη βοήθεια που παρέχει στην χώρα του στον πόλεμο με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι θα έχει συνομιλίες για την στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας.

«Την επόμενη χρονιά πρέπει να επαναφέρουμε την ουκρανική σημαία και την ελευθερία σε ολόκληρη την επικράτειά μας, για ολόκληρο τον λαό μας», έγραψε στο Telegram, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες του σε αμερικανικό έδαφος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Βρίσκομαι στην Ουάσιγκτον σήμερα για να ευχαριστήσω τον αμερικανικό λαό, τον Πρόεδρο και το Κογκρέσο για την τόσο αναγκαία υποστήριξή τους. Και επίσης να συνεχίσουμε τη συνεργασία για να φέρουμε τη νίκη μας πιο κοντά», έγραψε ο Ζελένσκι.

«Θα πραγματοποιήσω μια σειρά διαπραγματεύσεων για την ενίσχυση της αντοχής και των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, θα συζητήσουμε τη διμερή συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζόζεφ Μπάιντεν», πρόσθεσε.

«Το επόμενο έτος, πρέπει να επιστρέψουμε την ουκρανική σημαία και την ελευθερία σε ολόκληρη τη γη μας, σε όλο τον λαό μας».

Zelensky has arrived in DC and shared these images on Telegram. “I am in Washington today to thank the American people, the President and the Congress for their much-needed support. And also to continue cooperation to bring our victory closer,” he wrote. pic.twitter.com/K7hHI28ymx