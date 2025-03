Ζελένσκι: Πολύ σημαντικό να ακούγεται η φωνή της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι είναι «πολύ σημαντικό» να ακούγεται τι συμβαίνει στη χώρα του και κανείς να μην την ξεχάσει.

Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε μία ημέρα μετά την αντιπαράθεση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

I visited Ukraine House in Washington where I met with the Ukrainian community.



It is crucial for us that Ukraine's voice continues to be heard and that no one forgets about it—both during the war and after. People in Ukraine must know that they are not alone, and that their… pic.twitter.com/Z36s2T42SS