Ζελένσκι: Συνεργασία Ουκρανίας και συμμάχων για σχέδιο εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν να συνεργασθούν το επόμενο δεκαήμερο για την κατάρτιση σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε στον ιστότοπο Axios ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εφαρμογή εκεχειρίας επί των σημερινών γραμμών του μετώπου.

«Μερικά σημεία συνοπτικά. Σαν σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Αποφασίσαμε να εργαστούμε επ' αυτού την επόμενη εβδομάδα ή δεκαήμερο», δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από το Axios.

Το σχέδιο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα βασίζεται σε παρόμοιο πλαίσιο με τα 20 σημεία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι επιθυμεί ένα σύντομο και συνοπτικό σχέδιο χωρίς πολλές λεπτομέρειες, το οποίο θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, αν και δεν αναμένει πως ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα το αποδεχθεί.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία - με στόχο να ασκήσει πίεση επί της Ρωσίας για συνομιλίες - ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση.

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει επανειλημμένα τις εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός, μεταξύ αυτών και την πρόσφατη πρόταση του Τραμπ για διακοπή των μαχών κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών του μετώπου, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν. Η ρωσική άρνηση οδήγησε σε ακύρωση των σχεδίων για επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών στην Ουγγαρία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο, όπου είχε επαφές με τους εταίρους του Συνασπισμού των Προθύμων, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία.

Επίσης, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Axios ότι οι νέες κυρώσεις του Προέδρου Τραμπ κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών θα μπορούσαν να μειώσουν τις εξαγωγές πετρελαίου κατά 50%, με αποτέλεσμα να χάσουν έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σε έσοδα και να βλάψουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Επίσης ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να χρειάζεται πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να αναγκάσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει ειρήνη.