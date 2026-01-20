Στον «αέρα» η επίσκεψη Ζελένσκι στο Νταβός - Ίσως πάει αν θα υπάρξει διμερής με τον Τραμπ

Αβέβαιη παραμένει η παρουσία του Ουκρανού προέδρου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, καθώς το Κίεβο αναμένει σαφείς ενδείξεις από την Ουάσιγκτον για το εάν θα υπάρξει ουσιαστική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα μεταβεί στο Νταβός, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταστήσει σαφές αν θα πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη Ουκρανός αξιωματούχος.

Όπως αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει έγγραφα που αφορούν εγγυήσεις ασφάλειας ή ευημερίας, εφόσον η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει.

Την είδηση επιβεβαιώνουν και πηγές του Axios, σύμφωνα με τις οποίες το ενδεχόμενο μετάβασης του Ουκρανού προέδρου στην ελβετική πόλη παραμένει ανοικτό μόνο στην περίπτωση που προγραμματιστεί διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την υπογραφή μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

🚨🇺🇦Ukrainian President Zelensky is staying in Kyiv for now in the aftermath of the massive Russian strikes last night, & not going to Davos at the moment, per Ukrainian official. Zelensky might go to Davos if he has a bilateral meeting with Trump to sign "prosperity deal" https://t.co/woeWR2ZU4o — Barak Ravid (@BarakRavid) January 20, 2026

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής ο Λευκός Οίκος δεν έχει προγραμματίσει διμερή συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (μέχρι τις 23 Ιανουαρίου οι εργασίες του), όπου έχουν συγκεντρωθεί ηγέτες και ανώτατοι αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλείται το ουκρανικό πρακτορείο UNN.

Την ίδια στιγμή, στο Νταβός βρίσκεται, εκπροσωπώντας τη Μόσχα, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) και ειδικός εκπρόσωπος του προέδρου για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κρεμλίνου, ο Ντμίτριεφ πραγματοποιεί συναντήσεις με μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας και μοιράζεται μαζί τους πληροφορίες σχετικά με ένα πιθανό σύμφωνο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.