Ζελένσκι: Πρόταση στον Μπουντάνοφ για τη θέση του επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει προσφέρει τη θέση του επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου στον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Κίριλο Μπουντάνοφ, σύμφωνα με το Reuters.

«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία χρειάζεται μεγαλύτερη εστίαση στα ζητήματα ασφάλειας, στην ανάπτυξη των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας, καθώς και στο διπλωματικό σκέλος των διαπραγματεύσεων, και το Γραφείο του Προέδρου θα υπηρετεί πρωτίστως την υλοποίηση αυτών των καθηκόντων του κράτους μας», δήλωσε στο κοινωνικό δίκτυο X.